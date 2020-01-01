وزير القوى العاملة: تم توظيف مليون ونصف شاب وفتاة خلال الفترة الماضية

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه دائما بالاهتمام بالعمال الذي هم عصب الاقتصاد، مؤكدا تعينن مليون ونصف شاب وفتاة، خلال الفترة الماضية.



أضاف في لقاء ببرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الأربعاء، أن التشغيل والتوظيف أهم ما يشغل بال المواطنين، لذا تهتم به الوزارة جدا، مشيرا إلى توظيف أعداد كبيرة في مؤسسات خاصة بالفترة الماضية.



وأكد أن الدولة المصرية أخذت خطوات جادة نحو الاقتصاد المستنير والتنمية، ما ساهم بقوة في مواجهة أزمة فيروس كورونا، موضحا أن ملف التدريب المهني مهم للغاية، وتم رصد 100 مليون جنيه من صندوق التمويل والتدريب لـ27 مركزا للتدريب والتنمية حول الجمهورية.

واشار إلى أنه يأمل في تحقيق أهداف أكبر مما تم في باب التوظيف والتدريب، بعد انتهاء جائحة كورونا التي تقيد عمل جميع المؤسسات بنسب معينة.