حاكم كاليفورنيا يأمر بإغلاق الحانات في لوس أنجلوس ومقاطعات أخرى

أمر حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسام، بإغلاق الحانات وحظر تقديم الوجبات في الأماكن المغلقة بالمطاعم في 19 مقاطعة، ليلغي إعادة الفتح بالنسبة لنحو 70% من سكان الولاية، وسط زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

كما سيتم إيقاف العمليات الداخلية في مصانع النبيذ وغرف تذوقه وحدائق الحيوان والمتاحف وصالات القمار في تلك المقاطعات، ومن بينها لوس أنجليس.

وقال نيوسام في مؤتمر صحفي إن "انتشار هذا الفيروس مستمر بمعدل مثير للقلق بشكل خاص"، حيث سجلت الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد حوالي 6000 إصابة جديدة في يوم واحد.