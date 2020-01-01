إصابات كورونا بالجزائر تتخطى الـ14 ألفا والوفيات تقترب من ألف

رصدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم الأربعاء، 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بزيادة 29 حالة عن اليوم السابق، الذي كان أكبر حصيلة يومية تعلنها الجزائر منذ ظهور الجائحة في البلاد نهاية فبراير الماضي.

وقال جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الملخص الصحفي اليومي، إن مجموع الإصابات ارتفع إلى 14 ألفا و272.

كما أعلن عن تسجيل 8 وفيات جديدة، ليصبح بذلك إجمالي الوفيات 920.

وأشار فورار إلى تسجيل 143 حالة شفاء جديدة، ليصل بذلك مجموع حالات التعافي 10 آلاف و40 حالة. بينما يتواجد 48 مريضا في العناية المركزة.