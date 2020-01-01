وزير الإعلام اليمني: استمرار إيران في تهريب الأسلحة للمليشيا الحوثية عدوان على شعبنا

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن ‏استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية للمليشيا الحوثية عدوان مرفوض على الشعب اليمني، وتعدي سافر على أمن واستقرار اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، وانتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية وفي مقدمتها القرارات الدولية بشأن حضر توريد الأسلحة للمليشيا.

وأوضح وزير الإعلام اليمني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن ضبط القوات المشتركة للتحالف كميات من الأسلحة الإيرانية كانت في طريقها لمليشيا الحوثي في عمليتين نوعيتين، يؤكد استمرار الدعم الإيراني لهذه المليشيا وتزويدها بالتكنولوجيا العسكرية المتقدمة لقتل اليمنيين واستهداف دول الجوار وتهديد خطوط الملاحة الدولية وزعزعة الأمن الإقليمي والدولي.

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وطالب الإرياني المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بمواقف حازمة إزاء استمرار التدخلات الإيرانية في اليمن ودعمها لمليشيا الحوثي بالأموال والأسلحة والخبراء، ومساعيها لتأجيج نيران الحرب في اليمن، وإفشال كل جهود الحل السلمي للازمة خدمة لأجندتها التخريبية في المنطقة والعالم.