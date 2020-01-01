 محافظ الدقهلية: صرف 400 جنيه مساعدة للأسر وتوزيع 6270 فيزا كارت تكافل وكرامة - بوابة الشروق
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محافظ الدقهلية: صرف 400 جنيه مساعدة للأسر وتوزيع 6270 فيزا كارت تكافل وكرامة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 1 يوليه 2020 - 8:40 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 يوليه 2020 - 8:40 م

صرح محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار بأن مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية استلمت اليوم الأربعاء 6270 فيزا كارت تكافل وكرامة (ربط جديد) لتوزيعها على المواطنين المستحقين من أبناء المحافظة.

وأضاف المحافظ -في تصريح اليوم- أنه بالتنسيق بين المحافظة ووزارة التضامن تم اعتماد صرف 400 جنيه لـ 3908 أسرة بالمحافظة لمدة 3 أشهر لكل أسرة ممن لم تنطبق عليهم شروط تكافل وكرامة وسيبدأ صرفها ابتداء من الأحد المقبل.

وأكد المحافظ أن الدولة لا تدخر جهدا لتوفير الدعم اللازم للمواطنين في مختلف مراكز ومدن المحافظة وتلبية احتياجاتهم المادية والاجتماعية خاصة خلال الأحداث والظروف الاستثنائية.

من جانبه، أكد الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد المسجلين لصرف مساعدة الـ400 جنيه يبلغ 3908 أسرة من الطلبات التي لم تنطبق عليهم شروط صرف تكامل وكرامة.

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