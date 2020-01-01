نيويورك تحظر الولائم في الأماكن المغلقة وسط ارتفاع حالات كورونا

قال بيل دي بلاسيو عمدة مدينة نيويورك، اليوم الأربعاء، إن المدينة لن تسمح للمطاعم باستئناف تقديم وجباتها في الأماكن المغلقة الأسبوع المقبل كما كان مخططا، مشيرا إلى ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ولايات أخرى في الولايات المتحدة.

وذكر دي بلاسيو أن "الوقت ليس مناسبا للمضي قدما" في تناول الطعام في الأماكن المغلقة، والذي كان من المقرر أن يعود عندما تدخل المدينة المرحلة الثالثة من إعادة الفتح الأسبوع المقبل.

وقال في مؤتمر صحفي "(التجمع) في الأماكن المغلقة يمثل مشكلة متزايدة" مضيفا أن "الأخبار التي بلغتنا من جميع أنحاء البلاد تزداد قتامة".

ويشعر المسؤولون المحليون بقلق متزايد بشأن الأشخاص الذين يسافرون إلى نيويورك قادمين من ولايات تشهد زيادات كبيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وتتم مطالبة الزوار من 16 ولاية بالخضوع للحجر الصحي عند دخولهم نيويورك، التي كانت بؤرة تفشي الفيروس في الولايات المتحدة من قبل، ولكنها شهدت انخفاضا كبيرا في معدلات الإصابة.

وفي الوقت نفسه، سجلت ولايات أخرى تقع في الجنوب والجنوب الغربي، سرعان ما أعيد فتحها، أرقاما قياسية جديدة لحالات الإصابة اليومية بالفيروس.

وقال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي أمس الثلاثاء إن البلاد تسير في "الاتجاه الخاطئ" ويمكن أن تصل بها حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 100 ألف حالة يوميا ما لم تتمكن البلاد من السيطرة على تفشي الفيروس.