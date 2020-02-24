محافظ الدقهلية: نماذج لتصميمات المرحلة الثانية فى خمس مدن

اعتمد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، نماذج تصميمات الميادين المقترحة في 5 مدن شملت "طلخا، وميت سلسيل، ونبروه، والمطرية، والمنزلة، كمرحلة ثانية من المبادرة المشار إليها.

وأكد الدكتور "مختار"، أن هذه المبادرة تستهدف إعادة المظهر الحضاري للمراكز والمدن ورسم صورة حضارية تليق بعراقة وأصالة محافظة الدقهلية، ومواطنيها في الماضي والحاضر والإعداد لمستقبل مشرق.

وقال إنه تم تكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعرض تقرير للأماكن المقترحة لإنشاء ميدان جديد فيها، وعرض تصور مقترح للتطوير للاختيار منها.

وأضاف أن المرحلة الأولى من المبادرة سبق وأن تم اختيار أربعة نماذج لميادين في كل من مدن "بلقاس وجمصة، وأجا والمنزلة".

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن البدء في التنفيذ يتم فور اختيار الأماكن المقترحة والتصميم الملائم لها من جميع النواحي الفنية والهندسية والجمالية، مشيرًا إلى أنه يجري بباقي المدن لاقتراح مواقع واختيارها ، مع إعداد التصميمات اللازمة لها.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن تنفيذ هذه الميادين الجديدة يتم بالتعاون بين المحافظة والمجتمع المدني الذي يميز أهالي الدقهلية، وأن إنشاء ميادين جديدة بمدن الدقهلية لتليق بالأهالي في كل مكان بالمحافظة.

من جانبها قالت الدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة، إنه بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني بكل مركز ومدينة والمشاركة المجتمعية سيتم تنفيذ المبادرة التي أطلقها المحافظ بتنفيذ ميادين جديدة بجميع مدن المحافظة.