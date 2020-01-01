نيجيريا تعيد فتح المدارس وتخفف حظر السفر جراء فيروس كورونا

وافق الرئيس النيجيري محمد بوخاري، على إعادة فتح المدارس في البلاد، على أن يتم السماح فقط لطلاب المدارس الابتدائية والثانوية في سنواتهم الأخيرة بالعودة إلى الفصول الدراسية لتمكينهم من الاستعداد للامتحانات الحاسمة.

كما سيتم السماح بالسفر بين ولايات نيجيريا المختلفة اعتبارًا، من اليوم الأربعاء، كجزء من التخفيف التدريجي لإجراءات الإغلاق المفروضة منذ مارس الماضي للتصدي لفيروس كورونا.

لكن لا يزال حظر التجوال في كل ليلة من الساعة 22:00 إلى 04:00، بالتوقيت المحلي.

وسجلت نيجيريا 24 ألفا و567 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، مع 565 حالة وفاة.