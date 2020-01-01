أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أي وفيات بسبب فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 3 إصابات جديدة جميعها بعدوى محلية، ما رفع إجمالي المصابين إلى 83534 شخصا وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة المحلية تم تسجيلها في بكين، وأن 10 أشخاص خرجوا أمس من المستشفيات بعد شفائهم ليصل إجمالي المتعافين إلى 78479 شخصا، فيما تم تسجيل إجمالي 1918 حالة وافدة من الخارج، غادر منها 1839 شخصا المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن 6479 أشخاص كانوا على اتصال وثيق مع المصابين مايزالوا تحت الملاحظة الطبية، بعد خروج 703 أشخاص من الملاحظة الطبية أمس، فيما تم الإبلاغ عن 3 حالات جديدة بدون أعراض أمس وافدة من الخارج، ووصل إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت تحت الملاحظة الطبية إلى 100 حالة بينها 63 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، تم الابلاغ عن 1205 حالات إصابة بينها سبع حالات وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و46 حالة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و447 حالة بينها سبع وفيات في تايوان، فيما خرج 1107 مرضى في هونج كونج، و45 مريضا في ماكاو، و437 مريضا في تايوان من المستشفيات بعد شفائهم.