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كلف الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء الأجهزة المعنية في بلاده بالتحقيق بدقة في حادث الانفجار والحريق الذي شب في المركز الطبي "سينا اطهر" في شمال طهران مساء أمس.

وأعرب روحاني عن حزنه العميق للحادث، داعيا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لعدم تكرار مثل هذه الحوادث.

في غضون ذلك، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن حصيلة ضحايا الحريق ارتفعت إلى 19 قتيلا و14 مصابا.

وكان تم إخماد الحريق بعد ساعتين من وقوعه، بينما واصلت فرق الإطفاء البحث عن الوفيات والمصابين بمساعدة الكلاب المدربة.

ولم يتم بعد الكشف عن سبب الحريق.