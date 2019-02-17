 ارتفاع قتلى حريق المركز الطبي بطهران إلى 19.. وروحاني يوجه بتحقيق دقيق - بوابة الشروق
الأربعاء 1 يوليه 2020 2:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

ارتفاع قتلى حريق المركز الطبي بطهران إلى 19.. وروحاني يوجه بتحقيق دقيق

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 1 يوليه 2020 - 12:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 يوليه 2020 - 12:11 م

كلف الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء الأجهزة المعنية في بلاده بالتحقيق بدقة في حادث الانفجار والحريق الذي شب في المركز الطبي "سينا اطهر" في شمال طهران مساء أمس.

وأعرب روحاني عن حزنه العميق للحادث، داعيا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لعدم تكرار مثل هذه الحوادث.

في غضون ذلك، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن حصيلة ضحايا الحريق ارتفعت إلى 19 قتيلا و14 مصابا.

وكان تم إخماد الحريق بعد ساعتين من وقوعه، بينما واصلت فرق الإطفاء البحث عن الوفيات والمصابين بمساعدة الكلاب المدربة.

ولم يتم بعد الكشف عن سبب الحريق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك