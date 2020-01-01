وزير الخارجية الأردني يبحث مع مسؤول بريطاني تعزيز الشراكة بين البلدين

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بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي اليوم الأربعاء ، خلال اتصال هاتفي مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني جيمس كليفرلي ، سبل تعزيز التعاون بين البلدين الذين يرتبطان بشراكة استراتيجية وجهود حل التحديات الإقليمية وتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الجانبين أكدا خلال الاتصال على التضامن في مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها والمضي في خطوات تعزيز التعاون والبناء على مخرجات مؤتمر لندن لدعم الاقتصاد الأردني.

وثمن الصفدي مواقف المملكة المتحدة الداعمة للمملكة في مواجهات التحديات الاقتصادية وتحمل عبء اللجوء، مؤكدا أهمية الدور البريطاني في جهود تجاوز الأزمات الإقليمية، وخصوصاً في التحركات المستهدفة منع ضم إسرائيل أراض فلسطينية وإيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.

وأكد الوزير البريطاني تثمين بلاده للدور الأردني الفاعل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددا على وقوفها إلى جانب المملكة في مواجهات التحديات الاقتصادية.

واستعرض الوزيران التطورات في المنطقة خصوصاً في ما يتعلق بجهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية ودعم العراق في تكريس الاستقرار وحماية أمنه وتلبية طموحات شعبه.