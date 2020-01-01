الصحة العالمية: العلاج ببلازما المتعافين لم تثبت فعاليتها في علاج كورونا أو تخفيف أعراضه

قال الدكتور عبدالناصر أبوبكر مدير وحدة إدارة مخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إنه "لا يُنصح بالعلاج بعقار (كلوروكين) ولا مضادات الفيروسات في علاج فيروس (كورونا) المستجد، مضيفًا أن "العلاج ببلازما المتعافين لم تثبت فعاليتها علميًا في علاج كورونا أو حتى تخفيف حدة الأعراض الخاصة بالمرض".

وشدد أبوبكر -خلال مؤتمر صحفي للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط عُقد اليوم الأربعاء عبر تقنية "مؤتمرات الفيديو"- على "ضرورة فحص جميع الحالات المشتبه بها وعزلها وتوفير الرعاية الصحية لها"، موضحًا أن "أفضل طريقة لتفادي المرض وانتشاره هي ارتداء الكمامات في الأماكن العامة وتفادي الأماكن المكتظة بالمواطنين"، لافتًا إلى "ضرورة عمل إغلاق جزئي لأي منطقة ينتشر بها المرض بدلًا من الإغلاق الكلي".

وقال: "لا توجد أي دراسة أو دليل على تحور فيروس كورونا على مستوى العالم".