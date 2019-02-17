مخاوف من فقدان 60 مهاجرا بعد انقلاب قارب في بحيرة بتركيا

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الأربعاء، إنه يخشى فقدان نحو 60 مهاجرا عقب انقلاب قارب في بحيرة "فان" في جنوب شرق تركيا.

وأضاف صويلو للصحفيين في مدينة فان أنه تم انتشال ست جثث من البحيرة منذ وقوع الحادث السبت الماضي، موضحا أنه يعتقد أن القارب كان يقل نحو "55 إلى 60 مهاجرا غير شرعي".

ويُذكر أن بحيرة "فان" تقع على الحدود مع إيران، وتمثل طريقا لطالبي اللجوء والمهاجرين، خاصة القادمين من أفغانستان، حيث يستخدمونه كبوابة إلى تركيا أملا في الوصول لأوروبا.

ولم تعرف هوية الضحايا على الفور، وقال صويلو إن جهود البحث والإنقاذ مازالت جارية، مضيفا أنه تم احتجاز 11 شخصا حتى الآن لصلتهم بالحادث.