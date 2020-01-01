وزير الإعلام اليمني يدعو المجتمع الدولي لوضع حد لممارسات الحوثيين الإجرامية

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دعا وزير الإعلام اليمني معمر الارياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتن غريفيث لوضع حد للممارسات الإجرامية التي ترتكبها ميلشيا الحوثي، والتي تساهم في تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمواطنين في مناطق سيطرة المليشيا، وممارسة الضغوط الكافية على الحوثيين للسماح بتدفق المشتقات النفطية عبر المناطق المحررة.

وحذر الارياني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، من افتعال المليشيات الحوثية لأزمة المشتقات النفطية بهدف تمرير شحنات النفط الإيرانية المهربة.

‏ وقال وزير الإعلام اليمني "إن افتعال المليشيا الحوثية لأزمة المشتقات النفطية عبر ظاهرة الطوابير أمام محطات الوقود والمضاربة بالكميات المخزنة بالسوق السوداء ووصول سعر لتر البترول إلى 1250 ريالا، ومنع مرور مئات المقطورات المحملة بالبترول والديزل من المناطق المحررة يهدف إلى ابتزاز المجتمع الدولي لتمرير سفن النفط الإيراني المهرب".

وأضاف الارياني أن "‏وقف شحنات النفط الإيراني المهرب عبر سفن تجارية لميناء الحديدة ساهمت في تراجع وتيرة الدعم المالي الإيراني للمليشيا الحوثية لتمويل ما يسمى "المجهود الحربي" لإدارة معاركها العبثية ضد اليمنيين واستهدافها دول الجوار وتهديد خطوط الملاحة الدولية وإقلاق الأمن والسلم الإقليمي والدولي".