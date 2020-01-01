 وزير الري: أي حد واعي يقبل السيناريو الذي تقدمنا به لتشغيل سد النهضة - بوابة الشروق
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وزير الري: أي حد واعي يقبل السيناريو الذي تقدمنا به لتشغيل سد النهضة


نشر في: الأربعاء 1 يوليه 2020 - 10:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 يوليه 2020 - 10:27 م

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، إن مصر ترغب من الجانب الإثيوبي طمأنة واقعية للشعبين المصري والسوداني عن طريق اتفاق مكتوب.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع عبر شاشة «دي إم سي»، مساء الأربعاء، أن الجانب الإثيوبي دائما يردد أن مصر والسودان لن يتعرضا لضرر بقدر «كوب ماء»، مشددًا: «يجب ترجمة تلك التصريحات إلى اتفاق مكتوب».

وأوضح أن مصر تسعى لاستقرار الإقليم، وترسيخ نظام ثابت لأي حوار قادم في سد النهضة، متطلعًا لاستثمار تدخل الاتحاد الإفريقي برئاسة جنوب إفريقيا لحل أزمة السد.

وأشار إلى طرح مصر سيناريوهات جيدة بشأن سد النهضة، متابعا: «أي حد واعي يقبل ما تقدمت به مصر»، حسب تعبيره.

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