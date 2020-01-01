الصحة الليبية ترسل أول قافلة طبية لمدينة سرت لتخفيف العبء على مستشفيات بنغازي

أعلن وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب، اليوم الأربعاء، أن الوزارة أرسلت أول قافلة طبية لمدينة سرت تحمل 6 أطباء في تخصصات مختلفة لمدة 10 أيام، وذلك لتوفير وتقديم أفضل خدمة طبية، وتخفيف العبء على مستشفيات مدينة بنغازي.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية، أن ذلك جاء خلال تصريحات لرئيس القوافل الطبية الليبية الدكتور مرعي الفسي.

وقال الفسي، إن هذه الخطوة تأتي وفقاً للالتزام بتوجيهات اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا بشأن عزل المدن، الأمر الذي يتطلب توفير الخدمات الطبية داخل كل مدينة.

وأضاف، أن القافلة الطبية اليوم تضم 6 أطباء في تخصصات مختلفة ومهمة منها الباطنة والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المخ والأعصاب وغيرها، موضحا أن الهدف من إرسال هذه القوافل هو الاستفادة بالسعة السريرية في هذه المدن وتقديم الخدمات الطبية لهم من قبل مُدنهم دون التنقل لبنغازي والمناطق المجاورة، بحيث تكون كل مدينة مسؤولة عن المناطق المجاورة لها.

ومن جهته، قال مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة الليبية إسماعيل العيضة، إنه سيتم تسيير قوافل إلى الجنوب الليبي والمناطق التي تحتاج لتغطية العجز في العناصر الطبية الأسبوع المقبل وستستمر بشكل دوري، موضحا أن تسيير القوافل سيكون تحت تنظيم وإشراف وزارة الصحة مباشرة وسيتم توفير تغطية مادية (مكافأت ) للكوادر الطبية.