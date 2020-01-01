مقتل 13 شخصا وإصابة 6 آخرين في حريق بمستوصف طبي بطهران

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أعلن رئيس مركز الطوارئ في العاصمة الإيرانية طهران بيمان صابريان بان حريقا اندلع مساء الثلاثاء في مستوصف "سينا" خلف 13 قتيلا و 6 جرحى.

وقال صابريان في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الإيرانية "ارنا" إن 10 من القتلى من النساء والثلاثة الباقين من رجال.

يذكر أنه تم إخماد الحريق الذي شب مساء الثلاثاء في المستوصف "سينا" شمال العاصمة بعد نحو ساعتين.

وخلال عملية الاطفاء قام رجال الاطفاء والطوارئ وفرق الانقاذ التابعة لجمعية الهلال الاحمر باخلاء الافراد الذين كانوا في ظروف غير آمنة من طوابق المبنى والابنية المجاورة.