وزيرا الرياضة والتضامن يزوران حي الأسمرات لمتابعة مشروعات التطوير

• صبحي: مدينة الشباب والرياضة بالأسمرات أصبحت جاهزة تماما للتشغيل الفعلي

زار أشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة، ونيفين وزير التضامن الاجتماعي، اليوم، حى الأسمرات برفقة خالد عبدالعال محافظ القاهرة وقيادات الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

وخلال الجولة، تفقد الوزيران مجمع الخدمات الاجتماعية الذي تقيمه وزارة التضامن بتكلفة 176 مليون جنيه، ويضم خدمات الأسرة والطفولة والأسر المنتجة ومشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانيه وعدد من الحضانات ومراكز خدمات المرأة والمسنين.

وقالت القباج، إنه لابد من تكامل الخدمات المقدمة من الوزارتين لأبناء وسكان حي الأسمرات أحد أهم مشروعات تطوير المناطق الخطرة وأحد أهم إنجازات ثورة 30 يونيو، مضيفة أن مجمع الخدمات المتكاملة سيكون انعكاس لمعظم خدمات الوزارة الموجة للفئات الأولى بالرعاية وكذلك الخدمات التنموية والتربوية وسيجمع عدد من مشروعات الوزارة وبرامجها المتنوعة.

وقام الوزيران ومرافقيهما بجولة تفقدية لمدينة الشباب والرياضة في حي الأسمرات وذلك بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية الجارية بها، والذي شملت منطقة ملاعب بالأبعاد القانونية وملاعب خماسية وملاعب متعددة أغراض وحمام سباحة أولمبي وحمام سباحة تدريبي وحمام سباحة للأطفال، ومبنى اجتماعي، وصالة جيم.

ومن جانبه، قال وزير الشباب والرياضة، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتوسيع وتطوير البنية التحتية الإنشائية الشبابية والرياضية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنمية وتطوير المناطق العشوائية، وتحويلها إلى أماكن كاملة الخدمات تليق بالمواطن المصري، مشيرا إلى أن حي الأسمرات أصبح الآن واحدا من أفضل الأماكن التي تم تطويرها في محافظة القاهرة.

وأضاف صبحي، أن مدينة الشباب والرياضة بحي الأسمرات أصبحت جاهزة تماما للتشغيل الفعلي، موجها الشكر لكل من وزارة الإنتاج الحربي وصندوق تحيا مصر، وذلك بعد جهودهما الكبيرة في إنجاز واحد من أهم المشروعات الإنشائية على مستوى الشباب والرياضة.