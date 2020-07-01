أفادت صور بالأقمار الصناعية لمنظمات رصد الصيد غير المشروع العالمية، بأن عددا كبيرا من السفن الإيرانية تصطاد في المياه الصومالية دون ترخيص؛ ما يعرض الموارد الغذائية لدولة تعاني ضعف الأمن الغذائي للخطر الشديد.

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية، عن مرصد صيد الأسماك العالمي، أن أسطول من 192 سفينة إيرانية يمارس الصيد المفرط لأسماك التونة في المياه الصومالية على مدار عام كامل.

ورجحت منظمة "تراكيج مات تراكنج" العالمية، أن عدد السفن الإيرانية قد يكون أكثر من الرقم المذكور؛ نظرا لعدم التزامها بتشغيل أنظمة تحديد الهوية الأوتوماتيكي؛ ما يصعب عملية رصدها.

وأضاف المرصد أن السفن الإيرانية تصيد أيضا على مسافات قريبة من الشواطئ الصومالية؛ ما يزيد من استنزافها لموارد الصيادين المحليين، كما يقوم نفس الأسطول بذات الخروقات في المياه اليمنية.

ومن جانبه، طالب وزير الثروة السمكية الصومالي عبدالله بيدهان، بتوقف الأساطيل الإيرانية عن ممارساتها، مؤكدا أن ذلك يمثل مساسا بسيادة وأمن الصومال الغذائي.

ويذكر أن الأسطول الإيراني يعادل 6 أضعاف نظيره الصيني المصرح له بالصيد قبالة السواحل الصومالية، بمبلغ سنوي مليون دولار مقابل الترخيص.

ويرجح دونكن كوبلاند، مدير قسم التحليل بمنظمة تريكاج مات، أن نوع شباك الصيد الذي يستخدمه الأسطول الإيراني يتسبب في صيد أنواع مختلفة من السمك غير التونة؛ ما يرفع قدر الاستنزاف الواقع للمياه الصومالية.

وتجدر الإشارة إلى أن ثلث الشعب الصومالي يعاني من عدم وجود الأمن الغذائي جراء موجات الجفاف وغزو الجراد وغيرها.