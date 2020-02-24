التموين: إتاحة خدمات تموينية جديدة على موقع «دعم مصر» ضمن خطة التحول الرقمي

المصيلحي: الخدمات الجديدة تشمل الفصل الاجتماعي والنقل من محافظة لأخرى

مدكور: زيادة معدلات الأمان بتخصيص رقم سري للتأكد من هوية طالب الخدمة.. وتسجيل 10 ملايين بطاقة لرقم الهاتف المحمول





أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، ممثلة في مركز نظم المعلومات، بالعمل على تحديث خدمات وزارة التموين والتوسع في ميكنتها من خلال زيادة الخدمات التموينية المتوفرة على موقع "دعم مصر"، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة التموين بالتوسع في ميكنة منظومة التموين للمساهمة في تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أن الوزارة نفذت استراتيجية كبيرة لميكنة الخدمات المقدمة للمواطن على بطاقة الدعم، وذلك في إطار التحول الرقمي الشامل للدولة، مشيرا إلى تطوير الخدمات المقدمة على موقع دعم مصر بإضافة خدمات جديدة عليه لم تكن متاحة من قبل، كالنقل من محافظة لأخرى والفصل الاجتماعي وإعادة إرسال الرقم السري بالإضافة إلى الخدمات التي كانت تتواجد على الموقع مسبقاً مثل استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية.

أشار المصيلحي، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إلى الانتهاء من افتتاح 200 مركز خدمة مطورة لتقديم الخدمات التموينية، كما أنه يوجد 20 مركز خدمة مطور جاري افتتاحها وتشغليها، وكذلك 50 مركزا جاري تطويرها، فضلاً عن معاينة وإعداد تصميمات هندسية لعدد 80 مكتبا جديدا لتحويلها إلى مراكز خدمة مطورة أيضا.

ومن جهته، أكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لتكنولوجيا المعلومات، زيادة الأمان بالنسبة للمواطن على موقع "دعم مصر" بتخصيص "رقم سري" لمرة واحدة لكل طلب لضمان أن المواطن صاحب البطاقة هو من يقوم بطلب خدماته.

وطالب مدكور المواطنين أصحاب البطاقات التموينية بضرورة إدخال رقم الهاتف الخاص بهم لتسهيل التعامل ووصول الرسائل على هاتفه الخاص، إضافة إلى الاستفادة من كافة الخدمات التموينية المتاحة على موقع "دعم مصر"، مشيرا إلى إدخال 10 ملايين مواطن من أصحاب البطاقات التموينية لأرقام هواتفهم.