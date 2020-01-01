قائد اليونيفيل في لبنان يشدد على الحفاظ على قدسية الخط الأزرق

شدد رئيس بعثة اليونيفل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول في كلمة له خلال استقباله وزير الخارجية ناصيف حتي، على الحفاظ على قدسية الخط الأزرق جنوب لبنان، معتبراً أنه كان عنصراً أساسيا في مساعدة الأطراف على الحد من الاحتكاكات المحتملة.



وقال بيان صادر عن اليونيفل، إن الوزير حتي، زار اليوم المقرّ العام لليونيفيل في الناقورة وكذلك منطقة عمليات البعثة والخط الأزرق، يرافقه أكثر من 30 دبلوماسيا لبنانيا شابا، "وذلك للإطلاع عن كثب على العمل الذي تقوم به البعثة بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية للحفاظ على الاستقرار القائم على الأرض منذ 14 عاما تقريبا".



واستقبل اللواء ديل كول الوزير حتي والوفد المرافق في المقر العام لليونيفيل، "حيث أطلعهم على مختلف جوانب تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الذي يشكل جوهر ولاية اليونيفيل".



وأضاف أن "وجود اليونيفيل على الخط البالغ طوله 120 كيلومتراً كان عنصرا أساسيا في مساعدة الأطراف على الحدّ من الاحتكاكات المحتملة وتهدئة الوضع، وكذلك تقليل التوتر الذي من شأنه أن يعرض وقف الأعمال العدائية للخطر".



وأكد أنه على الرغم من أزمة فيروس كورونا، فإن أنشطة اليونيفيل مستمرة وبالمستويات الطبيعية.



من جهته قال الوزير حتي إن "الزيارة تؤكد على تمسكنا بالشرعية الدولية ممثلة بالأمم المتحدة وبدور اليونيفيل في حفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان".



وأضاف أن "الحكومة أكدت في بيانها الوزاري على التزام لبنان بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 بكافة مندرجاته وعلى دعم دور اليونيفيل في الجنوب".