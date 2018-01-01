أفادت وسائل إعلام حكومية إثيوبية اليوم الأربعاء بأنه سيتم دفن المغني هاشالو هونديسا، الذي تسبب مقتله في إثارة اضطرابات دموية في أنحاء البلاد، غدا الخميس في بلدته.

وأوضحت "هيئة الإذاعة الإثيوبية" الحكومية أن جنازته ستقام غدا في بلدة "أمبو" بمنطقة أوروميا وسط البلاد.

ولقي هاشالو حتفه إثر إطلاق النار عليه فى ضاحية جيلان كوندومينيومز على مشارف أديس آبابا مساء أمس الأول الاثنين، وحمّل جمهوره قوات الأمن المسؤولية عن جريمة قتله التي رأوا أن لها "دافعا سياسيا".

وتسببت الجريمة في احتجاجات عنيفة في العاصمة أديس أبابا وكذلك منطقة أوروميا المضطربة يوم أمس، وتضاربت روايات شهود العيان حول أعداد قتلى الاحتجاجات لتتراوح ما بين 2 إلى 50.

واستمر حجب الإنترنت اليوم على مستوى البلاد، ما يعيق محاولات التأكد من العدد الدقيق للقتلى والجرحى.

ويرى كثيرون أن موسيقى هاشالو تدافع عن حقوق عرقية الأورومو بإثيوبيا، وهي العرقية الأكبر في الدولة متعددة العرقيات. ويشكو أبناء هذه العرقية من تهميش الحكومة لهم منذ أمد طويل.

وأدت الاحتجاجات المستمرة في منطقتي أوروميا وأمهرة في نهاية المطاف إلى استقالة رئيس الحكومة السابق هايلي ماريام ديسالين وتولي رئيس الوزراء الحالي آبي أحمد المنصب في أبريل 2018.

ويعتبر آبي، الذي ينتمي لعرقية الأورومو، وحصل على جائزة نوبل للسلام العام الماضي، لمحاولاته لتهدئة الأوضاع في المنطقة. ورغم ذلك، زادت التوترات العرقية والصراعات في البلاد مرة أخرى تحت حكمه.