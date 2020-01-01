زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض انضمام روسيا إلى مجموعة الدول الصناعية السبع

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قال ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي إنه يجب عدم السماح بانضمام روسيا إلى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

وقال ماكونيل إن المعلومات المتعلقة باتهام روسيا بدفع أموال لمن يقتل الجنود الأمريكيين في أفغانستان متاحة لأي عضو في الكونجرس.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد ألمح إلى رغبته في دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع التي تستضيفها الولايات المتحدة، في حين أعلن قادة الدول الأخرى الأعضاء في مجموعة السبع رفضهم لدعوة بوتين للقمة.

كان رئيس وزراء كندا جاستين ترودو قد أعلن رفضه لدعوة روسيا إلى القمة مشيرا إلى استمرار احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم ومواصلتها انتهاك قواعد وأعراف القانون الدولي.

تضم مجموعة الدول الصناعية السبع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا واليابان وأستراليا.