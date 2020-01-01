الولايات المتحدة وطالبان تبحثان الهجمات على القوات الأفغانية

أجرى مسؤولون كبار من حركة طالبان والولايات المتحدة محادثات وسط تصاعد الهجمات على قوات الأمن الأفغانية.

وقال المتحدث باسم الحركة سهيل شاهين الثلاثاء إن نائب الزعيم السياسي للحركة ومقره الدوحة الملا عبد الغني بارادار تحدث اليوم مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية اجتماع المسؤولين الاثنين عبر الفيديو لمناقشة تنفيذ الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان الموقع في فبراير الماضي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس في بيان "أوضح الوزير أنه يتوقع أن تفي طالبان بالتزاماتها التي تشمل عدم مهاجمة الأمريكيين".

وقال شاهين إن تأخير الحكومة الأفغانية في الإفراج عن سجناء طالبان يعرقل محادثات السلام المقررة مع الحكومة الأفغانية، مؤكدة أن الحركة لا تزال ملتزمة بالمحادثات.

وبموجب الاتفاق الذي وقعته حركة طالبان مع واشنطن، يجب على جميع القوات الدولية مغادرة أفغانستان، وفي المقابل يجب أن تبدأ الحركة محادثات أفغانية أفغانية في محاولة لإنهاء الصراع المستمر منذ 19 عامًا.