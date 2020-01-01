 الولايات المتحدة وطالبان تبحثان الهجمات على القوات الأفغانية - بوابة الشروق
الأربعاء 1 يوليه 2020 1:05 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

الولايات المتحدة وطالبان تبحثان الهجمات على القوات الأفغانية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 1 يوليه 2020 - 12:58 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 يوليه 2020 - 12:58 ص

أجرى مسؤولون كبار من حركة طالبان والولايات المتحدة محادثات وسط تصاعد الهجمات على قوات الأمن الأفغانية.

وقال المتحدث باسم الحركة سهيل شاهين الثلاثاء إن نائب الزعيم السياسي للحركة ومقره الدوحة الملا عبد الغني بارادار تحدث اليوم مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية اجتماع المسؤولين الاثنين عبر الفيديو لمناقشة تنفيذ الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان الموقع في فبراير الماضي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس في بيان "أوضح الوزير أنه يتوقع أن تفي طالبان بالتزاماتها التي تشمل عدم مهاجمة الأمريكيين".

وقال شاهين إن تأخير الحكومة الأفغانية في الإفراج عن سجناء طالبان يعرقل محادثات السلام المقررة مع الحكومة الأفغانية، مؤكدة أن الحركة لا تزال ملتزمة بالمحادثات.

وبموجب الاتفاق الذي وقعته حركة طالبان مع واشنطن، يجب على جميع القوات الدولية مغادرة أفغانستان، وفي المقابل يجب أن تبدأ الحركة محادثات أفغانية أفغانية في محاولة لإنهاء الصراع المستمر منذ 19 عامًا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك