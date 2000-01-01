حسين زكي يتحدث لـ«الشروق» بعد توليه تدريب يد الزمالك: جاهزون للتتويج بالألقاب وأتمنى التوفيق للمنتخب في المونديال

أعرب حسين زكي المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك عن سعادته البالغة بعد قرار مجلس الإدارة بتعيينه اليوم الأربعاء مديرا فنيا ومعه حسن يسري مساعدا.

وتحدث حسين زكي في تصريحات خاصة لـ"الشروق" موجها الشكر لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور على الثقة الكبيرة التي أعطاها له لقيادة فريق اليد بنادي الزمالك، وأضاف زكي: "التحدي كبير وأمامنا العديد من المهام الصعبة التي نسعى لإنجازها، ونحن جاهزون لحصد الألقاب والبطولات كعادة فريق اليد بنادي الزمالك".

وأوضح: "أمامنا العديد من التحديات منها الدوري والكأس وبطولة أفريقيا للأندية التي ستقام في مصر في شهر نوفمبر، وكذلك كأس السوبر الإفريقي للتأهل إلى مونديال الأندية".

وأشار زكي: "عقدت جلسة مع اللاعبين وتحدثنا بشكل عام عن المرحلة المقبلة، وفريق اليد بالزمالك مليء بالعناصر المميزة التي تساعد على النجاح، وسوف نبدأ على الفور التدريبات بعد قرار عودة النشاط الرياضي، لنستعيد اللياقة المطلوبة في ظل توقف النشاط لأكثر من ثلاثة شهور بسبب فيروس كورونا".

وأكد زكي على سعادته بوجود حسن يسري معه مدربا مساعدا في الجهاز الفني، قائلا: "حسن يسري صديق عمري ونحن معا منذ وجودنا في منتخبات الناشئين ووجوده معي سيكون إضافة كبيرة بكل تأكيد وهدفنا إسعاد جماهير الزمالك".

وعن الفترة التي قضاها مدربا مساعدا بالجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، قال زكي: "كانت فترة مهمة بالنسبة لي تعلمت فيها الكثير من المدير الفني السابق ديفيد ديفيز وحققنا نجاحات متميزة وحصلنا على ثامن العالم في البطولة الأخيرة، وأتمنى للجهاز الحالي بقيادة الاسباني باروندو كل التوفيق لإسعاد جماهير مصر العظيمة في بطولة العالم التي ستستضيفها مصر في يناير 2021، وأطالب الجماهير بالالتفاف حول المنتخب، وخلال المرحلة القادمة سأقود منتخب الشباب مواليد 2000 بجانب قيادتي لنادي الزمالك وهي السياسة التي يعمل بها الاتحاد منذ فترة وحققت نجاحات كبيرة، حيث حصد منتخب مواليد 2000 بطولة العالم للناشئين، وحقق منتخب مواليد 1998 الميدالية البرونزية في بطولة العالم للشباب، وأتمنى التوفيق لكل منتخباتنا الوطنية خلال المرحلة المقبلة".