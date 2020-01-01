السعودية في رسالة لمجلس الأمن: إيران قوة للتدمير وزعزعة الاستقرار في المنطقة

أكدت السعودية، خلال رسالة لمجلس الأمن، الثلاثاء أنَّ إيران قوة للتدمير وزعزعة الاستقرار في المنطقة، داعية" المجتمع الدولي بعدم تجاهل الخطر الإيراني".

ورحبت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، نشرته وكالة الانباء السعودية "واس" بالتقرير الذي قدمه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الثلاثاء أمام مجلس الأمن بشأن إيران، والذي أكد ضلوع النظام الإيراني المباشر ومسؤوليته عن الهجمات التخريبية التي استهدفت المنشآت النفطية في بقيق وخريص شرقي المملكة العربية السعودية وكذلك استهداف مطار أبها الدولي جنوب المملكة العام المنصرم، بصواريخ "كروز" وطائرات مسيرة بدون طيار، وخلص التقرير إلى أنها إيرانية المصدر.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية "على ثقة حكومة المملكة بهيئة الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسة ومنها مجلس الأمن الدولي في قيامه بواجباته لصون الأمن والسلم الدوليين، ووقف كافة الخروقات الممنهجة للقوانين والأعراف الدولية التي عكف عليها النظام الإيراني واستخدامه لأدواته الإرهابية منذ عام "1979.

كما أكدت وزارة الخارجية السعودية "أن ما توصل إليه التقرير الأممي لا يترك مجالاً للشك أمام المجتمع الدولي حول نوايا إيران العدائية تجاه المملكة بشكل خاص، والمنطقة العربية والعالم بشكل عام ويكشف استمرارية هذا النظام في نهجه العدائي والتخريبي لزعزعة أمن المنطقة، ودعمه اللوجيستي والعسكري والمالي للمليشيات الإرهابية المسلحة في اليمن والعراق وسوريا ولبنان وغيرها، دون اعتبار للمواثيق والمعاهدات الدولية، ومبادئ حسن الجوار".

وقال البيان إن "المملكة تجدد تأكيدها الجازم بأنها لن تسمح بأي حال من الأحوال لأي تجاوز لحدودها أو إضرار بأمنها الوطني، أو تعريض سلامة المعابر المائية والاقتصاد العالمي لمخاطر السلوك العدائي الذي تنتهجه إيران".

يشار إلى أنه من المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة على إيران في منتصف تشرين أول/أكتوبر بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية في عام 2015.