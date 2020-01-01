بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات السجاد الميكانيكى القادمة من تركيا

جامع: استمرار فرض رسوم مكافحة إغراق على واردات البطانيات من الصين

وافقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، على بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من صنف السجاد الميكانيكى وأغطية الأرضيات من مواد نسيجية أو صناعية أو تركيبية وإن كانت جاهزة المصدرة من أو ذات منشأ دولة تركيا، بحسب بيان للوزارة اليوم.

وأوضح إبراهيم السجينى رئيس قطاع المعالجات التجارية، أن القطاع سبق وتلقى شكوى مؤيدة مستنديا من الصناعة المحلية ويمثلها شركة النساجون الشرقيون تدعى فيها أن واردات الصنف المشار إليه ترد إلى مصر بأسعار مغرقة، وتُسبب ضررا ماديا للصناعة المحلية، مشيرا إلى قيام القطاع بفحص دقة وكفاية البيانات التى وردت بالشكوى المقدمة، وتم إخطار حكومة تركيا بقبول الشكوى، كما تم رفع تقرير إلى اللجنة الاستشارية، والتى وافقت على توصيات القطاع.

ولفت السجينى إلى أنه سيتم إخطار منظمة التجارة العالمية عن بدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من الصنف المُشار إليه، كما سيتم ارسال قوائم الأسئلة إلى الأطراف المعنية، وإجراء زيارات تحقق ميدانية للأطراف المعنية قبل اتخاذ القرار النهائى.

فى سياق متصل أصدرت وزيرة التجارة والصناعة، قرارا بمد العمل بالقرار الوزارى الخاص بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من صنف البطانيات (عدا الكهربائية)، المصنعة من الألياف التركيبية بمقاسات وأوزان مختلفة، وإن كانت على هيئة رولات بنسبة تتراوح من 54ــ77% من القيمة CIF وبما لا يقل عن 1.53 دولار/ كيلو جرام إلى 1.89 دولار/ كيلو جرام ذات المنشأ أو المصدرة من الصين، وذلك لمدة 5 سنوات أخرى تنتهى فى 24 اغسطس من عام 2025، وفق بيان للوزارة أمس.

وقال السجينى، إن القطاع تلقى طلبا مؤيدا مستنديا خلال شهر أكتوبر الماضى، من اتحاد الصناعات المصرية ممثلا عن الصناعة المحلية لمراجعة رسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف البطانيات المصنعة من الالياف التركيبية بدعوى أن إنهاء العمل بالرسوم حاليا من شأنه أن يؤدى إلى احتمال استمرار أو تكرار الإغراق والضرر على الصناعة المحلية.

وأضاف أن لجنة التحقيق بالوزارة وفى ضوء ما توصلت اليه من نتائج تأكدت أن الواردات من هذا الصنف ما زالت ترد بأسعار مغرقة، ولذلك أوصت باستمرار فرض رسوم مكافحة الاغراق النهائية على هذه النوعية من البطانيات والعمل بالقرار الوزارى الصادر فى هذا الشأن لمدة 5 سنوات أخرى.

يذكر أن وزير التجارة والصناعة كان قد وافق على بدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات من صنف البطانيات المصنعة من الألياف التركيبية بمقاسات وأوزان مختلفة (عدا الكهربائية) ذات المنشأ أو المصدرة من الصين خلال شهر نوفمبر الماضى، حيث يتم إخطار منظمة التجارة العالمية خلال شهر ديسمبر الماضى بالقرار.