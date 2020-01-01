أعلن الجيش الفرنسي، اليوم الأربعاء، تعليق مشاركته في مهمة بحرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في البحر المتوسط، مطالبا بتوضيحات من الحلف بشأن التحقيق بانتهاكات تركيا ضد فرقاطة فرنسية.



وذكرت صحيفة لوبينيون الفرنسية، في وقت سابق، أن فرنسا بعثت برسالة لحلف الناتو تبلغه فيها بقرارها تعليق دورها في عملية "سي جارديان" البحرية في البحر المتوسط.



وقال السفير التركي لدى فرنسا، إسماعيل حقي موسى، أمس، إن باريس أبلغت "الناتو" أنها ستعلق مشاركتها في العملية بعد أن جاءت نتائج تحقيق في واقعة بين سفن فرنسية وتركيا بما لا يدعم موقف فرنسا، على حد قوله.



وأضاف موسى: "يبدو أن خبراء حلف شمال الأطلسي لم يتوصلوا للنتيجة نفسها. تلقيت المعلومة بالأمس، يبدو أن سفينة كوربيت المقاتلة ستنسحب من تدريبات حلف شمال الأطلسي"، وفقا لوكالة رويترز.



وكان حلف الناتو قد فتح تحقيق بشأن الحادثة التي نددت بها فرنسا مع سفن تركية، خلال عملية تدقيق بموجب حظر تسليم الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.



ونددت فرنسا بسلوك "عدواني للغاية" من جانب تركيا، العضو في حلف الناتو، ضد فرقاطة فرنسية تقوم بمهمة للحلف في البحر المتوسط خلال محاولة التدقيق في سفينة شحن يُشتبه بنقلها أسلحة إلى ليبيا.



وأوضحت وزارة الجيوش الفرنسية أن السفينة الفرنسية تعرضت لثلاث "ومضات لإشعاعات رادار" من أحد الزوارق التركية التي تؤمن حماية سفينة الشحن.