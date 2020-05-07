معهد «روبرت كوخ» يسجل 466 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الأربعاء، 466 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 194 ألفا و725 حالة.

وذكر المعهد أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغت حتى صباح اليوم 8985 حالة، بزيادة 12 حالة وفاة مقارنة بأمس الثلاثاء.

وبحسب تقديرات المعهد، بلغ عدد المتعافين من الفيروس 179 ألفا و800 حالة، بزيادة نحو 700 حالة مقارنة بأمس.

ووفقا لبيانات معهد "روبرت كوخ"، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الثلاثاء 83ر0، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى ثمانية أفراد تقريبا في المتوسط.

وكان المعهد أكد من قبل أنه يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء، ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف تقريبا.