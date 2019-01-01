وزير خارجية ألمانيا: يجب عدم حصر العلاقات الألمانية-البولندية في خط نورد ستريم2

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، قبيل زيارته إلى العاصمة البولندية وارسو، إلى عدم وضع القضية الخلافية لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم2" في الصدارة في العلاقات بين ألمانيا وبولندا.

وقال ماس، في لقاء مع الصحيفة البولندية "جيت بوسبوليتا" البولندية في عددها الصادر اليوم الخميس: "عندما يفكر المرء في العلاقات الثنائية الوثيقة بين ألمانيا وبولندا، فلن يكون مقبولا حصر تعاوننا على صعيد الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) في خط أنابيب الغاز (نورد ستريم 2)".

وأضاف الوزير الألماني أن من يقوم بذلك، يتجاهل حقيقة أن العلاقات بين كلا البلدين وثيقة ومتنوعة.

ويبدأ ماس اليوم الخميس زيارته إلى العاصمة البولندية وارسو لإجراء مباحثات مع نظيره البولندي زبيجنيف راو. ومن المتوقع التركيز خلال المباحثات على خط أنابيب الغاز الألماني-الروسي المثير للجدل "نورد ستريم2".

وكان راو حذر في مقال لصحيفة "فرانكفورتر ألجيماينه تسايتونج" الألمانية في وقت سابق قبل زيارة ماس من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يضع "فخا إمبرياليا" لألمانيا من خلال خط الأنابيب، مضيفا أنه سيكون هناك عجز أمني على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي "ناتو" مع الانتهاء من بناء خط "نورد ستريم 2".

يشار إلى أن الحكومة الوطنية المحافظة في وارسو عارضت دائما خط الأنابيب، إذ أنها تخشى من أنه سيمكن لروسيا بذلك زيادة اعتماد أوروبا على إمداداتها من الغاز وسيمكنها من وضع الدول، التي كانت تمر عبرها توريدات الغاز حتى الآن، تحت الضغط.

جدير بالذكر أن خط أنابيب "نورد ستريم 2" ليس النقطة الخلافية الوحيدة في العلاقات الألمانية-البولندية. فقد دعا الرئيس البولندي أندريه دودا مؤخرًا إلى بناء موقع تذكاري لضحايا النازية البولنديين في برلين بحلول عام 2024 على أبعد تقدير. وتصر وارسو أيضًا على أن الأشخاص المنحدرين من أصل بولندي في ألمانيا يحصلون على وضع الأقلية. وفي المقابل هناك تساؤلات على الجانب الألماني عن وضع الديمقراطية حاليا في بولندا.

يشار إلى أن ماس سوف يلتقي بممثلين عن المعارضة البيلاروسية، من بينهم وزير الثقافة البيلاروسي السابق بافيل لاتوشكو، بعد لقائه مع راو.