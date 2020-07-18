الأهلي يعود للدوري بتعادل مع بيراميدز 2-2

عاد الأهلي حامل اللقب لبطولة الدوري بعد غياب لانشغاله بمباريات دوري أبطال أفريقيا وتعادل مع بيراميدز 2-2



وظل الأهلي، حامل اللقب في المواسم الخمسة الأخيرة، في المركز الثالث بترتيب المسابقة، برصيد 42 نقطة، ومازال يمتلك سبع مباريات مؤجلة.



في المقابل، ارتفع رصيد بيراميدز إلى 35 نقطة في المركز العاشر وله أربع مباريات مؤجلة.



رغم معاناة بيراميدز من النقص العددي، عقب طرد لاعبه نبيل عماد دونجا في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع للشوط الأول، إلا أنه كان المبادر بالتسجيل بعدما سجل له إبراهيم عادل هدف التقدم في الدقيقة 47، لكن سرعان ما سجل حسين الشحات هدف التعادل في الدقيقة 50.



وأهدر الأهلي فرصة التقدم بعدما أضاع لاعبه التونسي علي معلول ركلة جزاء في الدقيقة 62، لكن محمود كهربا تمكن من تعويض ضياع الركلة بإحرازه الهدف الثاني للفريق الأحمر في الدقيقة 81.



وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بفوز الأهلي، أحرز البوركيني إيريك تراوي هدف التعادل الثمين في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع للشوط الثاني، مستغلا هفوة من الشناوي.

الشوط الأول:

بدأت المباراة قوية وساخنة وبرغبة جامحة من الأهلي لهز شباك بيراميدز مبكرا بأمواج هجومية متلاحقة، كادت تسفر عن الهدف الأول مبكرا في الدقيقة 3، عندما مرر عمرو السولية الكرة إلى أكرم توفيق فتقدم من الناحية اليمنى ومررها إلى أليو ديانج فأهدى طاهر محمد طاهر تمريرة سحرية في العمق، وضعته في مواجهة مباشرة مع المرمى، لكن طاهر سدد بغرابة فوق العارضة.

واصل الأهلي تفوقه الهجومي بتحركات مستمرة من خط الوسط مدعومة بتمريرات متقنة على أطراف الملعب لاستغلال انطلاقات علي معلول وأكرم توفيق، وفي الدقيقة 6 ومن ضربة حرة مباشرة مرر علي معلول الكرة إلى حمدي فتحي فارتقى ولعب الكرة برأسه لكن فوق العارضة، وبعدها نال البطاقة الصفراء بداعي الخشونة مع إبراهيم عادل مهاجم بيراميدز.

بمرور الوقت انحصر اللعب في وسط الملعب مع استحواذ واضح للأهلي وسقوط متكرر بداع وبدون داع من لاعبي بيراميدز لخداع الحكم محمد عادل، الذي لم يستطع الوقوف أمام الخشونة المفرطة من لاعبي الفريق المنافس، تاركا أحمد أيمن منصور يستخدم كل أنواع الضرب مع محمد شريف واكتفى بإنذاره رغم استحقاقه في أكثر من واقعة البطاقة الحمراء مباشرة، فكان من الطبيعي أن يلجأ إبراهيم عادل للخشونة مع رامي ربيعة في واقعة أخرى تستحق الطرد، ومن بعده نبيل دونجا مع حمدي فتحي دون أي تدخل من حكم الفار.

في الدقيقة الأخيرة نجح محمد مجدي أفشة من فك شفرة المباراة، مسجلا هدفا من تسديدة طاهر التي ارتدت من الحارس لتجد أفشة المتابع لكنه كان في موقف تسلل.

وبعدها انتبه الحكم أخيرا للخشونة غير المبررة من نبيل دونجا لاعب بيراميدز، وأشهر له البطاقة الحمراء للخشونة المفرطة مع حمدي فتحي، وبعد العودة للفار أشهر له الحكم البطاقة الحمراء مباشرة وأطلق بعدها صافرة النهاية بتعادل الفريقين بدون أهداف.



الشوط الثاني



مع بداية الشوط الثاني نجح بيراميدز فى تسجيل هدفه الأول من أول هجمه عن طريق إبراهيم عادل الذى استغل تمريرة رمضان صبحي ..

بعد أقل من دقيقتين نجح الأهلي فى تعديل النتيجة عن طريق البديل حسين الشحات الذي شارك مع بداية الشوط الثاني بديلا لحمدي فتحي ..

عادت المباراة لنقطة البداية من جديد وإن كان الاستحواذ والخطورة للأهلي خاصة بعد تعديل طريقة اللعب والنقص العددي لبيراميدز

تحصل الأهلي على ركة جزاء فى الدقيقة 61 بعد مخالفة ضد طاهر محمد طاهر، ولكن التونسي علي معلول أطاح بالكرة خارج المرمي .

واصل الأهلي ضغطه وسيطرته على وسط الملعب ، واكتفى بيراميدز باللعب على الهجمات المرتدة.

ومع الدقيقة 82 نجح البديل محمود كهربا فى تسجيل هدف الأهلي الثاني.

وفى الدقيقة 94 أخطا محمد الشناوي فى التعامل مع الكرة لينجح إيريك تراوري فى تسجيل التعادل القاتل