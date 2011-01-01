خبراء يدعون إلى وضع قانون موحد للعنف ضد المرأة لمواجهة زيادة الاعتداءات الجنسية

ناقش باحثون وقانونيون في قضايا المرأة، آليات وضع قانون موحد للعنف ضد المرأة مع تزايد الاعتداءات الجنسية في الفترة الأخيرة.

ونظم مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، ندوة لمناقشة دراسة بحثية أجراها بعنوان "العنف الجنسي في مصر ووسائل الدعم وآليات الحماية والإبلاغ".

وناقشت الجلسة الأولى في المؤتمر الذي بحضور أمل فهمي، المدير التنفيذي لمركز تدوين، الدراسة وأهم نتائجها والتصويات التي وصلت لها، أما الجلسة الثانية كانت تحت عنوان "آليات القضاء على العنف من خلال وضع قانون العنف الموحد".

وقالت نيفين عبيد، الباحثة في قضايا التنمية والنوع الاجتماعي، إن مصر في حاجة إلى قانون موحد للعنف نتيجة لوجود الكثير من التشريعات والقوانين الموضوعة ولكنها تشبه الغابة، بعضها متعارض وأجزاء أخرى غير متجانسة".

وأضافت: "نحن لدينا مشكلة كبيرة حول المكاشفة عن أنواع العنف والتعامل مع المسار القانوني للوصول إلى قوة رادعة لحوادث مثل الاغتصاب الزوجي والفرق بينه وبين زنا المحارم مثلا.

وتابعت: نحتاج لكثير من التعريفات، وميزة القانون الموحد للعنف أنه سوف يشمل تحت مظلته كل أشكال العنف الحديثة على المجتمع، مثل الاغتصاب الزوجي، ووضع إجراءات للتقاضي وطرح رؤى جديدة للنفاذ إلى العدالة، كما أن هذا القانون لا يجب أن يتعامل بمفهوم العصا والجزرة، فليس العقاب وحده الحل ولكن فتح نقاشات لتغيير الثقافة ذاتها، حول الناجيات والجناة، وكيفية رد هؤلاء إلى سلوك سليم.

ودعت عبيد إلى تبني النواب لهذا القانون وأن يكون لديهم مواقف ايجابية تجاه العمل المدني، وأن يكون ذلك نابعاً من إيمان حقيقي بأهمية القانون وليس نقاشات فقط.

وفي مداخلتها، اتفقت هبة عادل، من مبادرة محاميات مصريات، مع ما ذكرته عبيد، حيث قالت: إن العمل على قانون موحد لكي يضم كل أشكال العنف مهم لمواجهة القوانين المصرية التي أصبحت شبه الجُزر المنعزلة.

وأضافت: أزمتنا الرئيسية في قلة نسب الابلاغ المرتبطة بكثير من المفاهيم الخاطئة مثل صعوبة الإجراءات أو طول مدة المحاكمة، وأهمية القانون الموحد أيضا تظهر في طرح تغيرات العنف والإجاراءات المُعدة لمواجهتها.

وأكدت هبة أهمية وجود محكمة خاصة معنية بقضايا العنف ضد المرأة، تعني باختيار قضاة وأعضاء نيابة لديهم خبرة ومتخصصين في هذه القضية وتوفير تدريب لآليات العمل بالقانون واختيارهم بدقة ليكونوا غير حاملين لثقافات رجعية تقف ضد تطبيق العقوبات، وأيضاً لإبعاد هذه القضايا التي تحتاج إلى سرعة في الدراسة عن تكدث القضايا الأخرى التي يقابلها المُحكم يومياً مما يعرضه للاجهاد وقلة التركيز والضغوط.

بينما ناقش عبدالفتاح يحيى، محامي في مؤسسة قضايا المرأة، نقطة أخرى ترتبط بإجراءات الإبلاغ والمحاكمة في هذا النوع من القضايا، وهو الحفاظ على بيانات الضحية والشهود والمرتبطين بالقضية، حتى لا يتعرض أي طرف للأذى، من خلال حماية سرية البيانات، من خلال وضع أطر جديدة للتعامل مع هذا الجانب.

وتساءل: "كيف يكون للخصم حق الاطلاع على أوراق القضية كاملة ببيانات الطرف المُدعي، مما يعرض الفتاة للخطر في حالة انتقام الجاني منها فيما بعد أو وقوعها تحت تهديد أسرته".

وتطرق مايكل رؤوف، المحامي في مركز النديم، إلى نقطة مختلفة في النقاش، وقال أن ليس الغاية تغليظ العقوبات وزيادة عدد السنوات، ولكن الأهم مدى تأثير وفاعلية وآليات تطبيق هذه القوانين، ربما وضع قوانين معينة لا يساعد في دعم القضية ولكن يؤثر عليها سلبا.

وقال: على سبيل المثال تحول التحرش اللفظي إلى الجنايات، يجعل المُحكم نفسه لا واعيا نتيجة لخلفيته البيئية والثقافية التي نشـأ فيها، يرى الفعل لا يساوي قسوة العقاب الموضوع، وتظهر ضغوط من أطراف أخرى حاملة عبارات مثل "حرام متضيعيش مستقبله.. هو عمل إيه يعني.. مكنتش كلمة قالها...".

وأشار رؤوف إلى ظهور أنواع عنف جديدة وغريبة على المجمتع مثل استغلال الطب النفسي في ارتكاب جرائم عنف جنسي ضد المرضى من النساء، دون علم المريض ذاته بل تظن أنها خاضعة للعلاج، وبالتالي يسقط أحد أركان الجريمة وهو القيام بالفعل دون رغبة الضحية ففي هذه الحالة تكون الضحية موافقة على ما يحدث ولكن نتيجة وجودها تحت ما يسمى بالخداع النفسي.

وأكد ضرورة وجود تطور كبير ومهم وتغيرات جذرية في أداء النيابة العامة وتعاملها مع العنف ضد المرأة وذلك ما يؤكد أهمية تطوير وتغيير أفكار الأفراد المنتمين لمنظومة العدالة.

وأكد المستشار محمد سمير المتحدث الإعلامي باسم النيابة الإدارية، أهمية تدريب رجال القضاء والنيابة لأن جزء كبير من العاملين في هذه الهيئات ليس لديهم خبرات كافية في التعامل مع الضحايا في هذه الحوادث، خاصة إذا كانت الضحية لا تحقق "الكتالوج الخاص" بالمنظومة الأخلاقية للمجتمع.

وقال: يجب أن يكون لديهم (المحققون) وعيا يتسم بالتجرد والحياد، والفصل بين خلفيته الأخلاقية والقانون الذي ينفذه.

وأضاف سمير أن القانون مثل جسم الانسان، إذا تم إجراء الكثير من العمليات "التعديلات" عليه يصبح جسداً مشوهاً، لذلك يجب إعادة وضع تعريفات للمفاهيم الموجودة في القوانين منذ وضعها عام 1937، بما يتناسب مع تطور المجتمع، ووضع في الحسبان مصطلحات مثل مفهوم العرض، والاغتصاب الزوجي، وإعادة النظر في تعريف الاغتصاب، الذي لا يدرج على سبيل المثال "الإغتصاب الشرجي" ضمن مفهومه بل يحاكم مرتكبه بتهمة "هتك العرض".

وأكد سمير أن قانون العنف يفيد الرجال والنساء والأطفال، لأن فعل العنف قد يحدث لأي فرد وليس الأنثى فقط، نحن نحتاج العَيش في محتمع صحي وليس مشوه أطرافه تحترم الحريات والاختيارت الشخصية وليس فرض الوصاية وحساب الآخرين وفق قناعاتنا الأخلاقية والذاتية.

وأشار إلى أهمية النظر مرة أخرى في إجراءات الحفاظ على سرية البيانات أثناء التحقيقات، ووضع آليات جديدة لحماية المجني عليها من كشف هويتها.

وشاركت في الندوة البرلمانية مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وقالت: "أنا متفائلة جداً بكافة الخطوات التي تحدث من قبل الدولة لحل مشكلات العنف ضد المرأة ولكن هناك فكر يحاول الرجوع بالمكتسبات للخلف".

"لكن هناك أفكار أخرى أكثر قوة تحارب، ونحن طول الوقت ننادي بحق وليس مكتسب، لأن أمان الفرد في المجتمع شيء أصيل وجوهري، وبالتالي ما نقوم به هو محاولة تحقيق الطبيعي"، تقول محروس.

وأضافت: يوجد أزمة كبرى في التطبيق نتيجة انقسام المجتمع لنصفين نصف يحارب ويحاول ويسعى للتغير ونصف آخر يحارب نتيجة لجهل وعدم الوعي.