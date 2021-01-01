الحكم جريف يقاضي الاتحاد الألماني

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يتخذ الحكم الألماني المخضرم مانويل جريف إجراءات قانونية ضد الاتحاد الألماني لكرة القدم بسبب مزاعم عن التمييز على أساس السن.

وقال جريف في مقابلة مع مجلة "زيت" اليوم الخميس :"أقاضي اتحاد الكرة الألماني بسبب التمييز على أساس السن. اتحاد الكرة الألماني يأخذ ما استمتع به. بالطبع هناك أيضا خسائر مالية، على الأقل سأحاول المطالبة بها".

واضطر جريف لإنهاء مسيرته بنهاية الموسم الماضي رغم أن أدائه جيد للغاية لأنه وصل للسن الأقصى للحكام الموضوع من قبل الاتحاد الألماني وهو 47 عاما.

وأكد :"كنت أود الاستمرار. قدمي وركبتي وفخذي بخير. ولكن الاتحاد الألماني يصر على قاعدة عفا عليها الزمن. أشعر أن بإمكاني أن أكون حكما حتى سن الخمسين أو أكثر".

ويريد جريف أن يقاتل لمهنة التحكيم الألماني في المحكمة، حيث أن القاعدة تضر زملاء آخرين.

وأوضح جريف، الذي أثنى عليه العديد من المدربين واللاعبين، إنه لن يعود لأرض الملعب.

وقال :"أنا نفسي لن أحكم بعد الآن، حتى لو نجحت في شكواي".