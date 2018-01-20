رئيس هيئة المحطات النووية لـ«الشروق»: انتهاء 80% من إجراءات الحصول على تقرير الأمان لمحطة الضبعة النووية

أمجد الوكيل: نأمل الحصول على إذن الإنشاء للمحطة خلال النصف الثانى من 2022.. ووضع أول طوبة قبل 6 أكتوبر من العام المقبل

تشغيل الوحدة الأولى بمفاعل الضبعة النووى 2028 المقبل والأخيرة فى فبراير 2030

وضع حجر الأساس للمشروع النووى بمثابة تجسيد للحلم النووى المصرى.. ونمتلك سجلا تاريخيا نظيفا وعظيما نوويا

واجهنا «كورونا» بالتحدى والاستمرار فى تنفيذ الحلم المصرى النووى.. والخبراء الروس فضلوا البقاء فى مصر لثقتهم فى الإجراءات التى اتخذتها مصر لمواجهة الفيروس

لا مكان للواسطة والمحسوبية فى الالتحاق بوظائف الهيئة.. ولم نحقق أرباحا من كراسات الشروط



قال رئيس هيئة المحطات النووية أمجد الوكيل، إنه يتوقع تشغيل المفاعل الأول من محطة الضبعة النووية خلال عام 2028، على أن يتم بدء المفاعل الرابع والأخير فيها خلال فبراير 2030، لافتا إلى أن وضع حجر الأساس للمشروع النووى بمثابة تجسيد للحلم النووى المصرى، ولدينا سجل تاريخى نظيف وعظيم نوويا، مضيفا فى حوار مع «الشروق» أنه تم الانتهاء من إنشاء السور الشبكى حول الموقع بأكمله وجار حاليا إجراء التسوية الرأسية لأرض الموقع، مع الانتهاء من أكثر من 80% من إجراءات وأوراق الحصول على تقرير الأمان النووى للمحطة.

إلى نص الحوار:

< بداية.. هل تأثر العمل بمشروع محطة الضبعة النووية بتداعيات فيروس كورونا؟

ــ لا أحد يستطيع إنكار التأثير السلبى الناتج عن انتشار فيروس كورونا على العالم بأثره وليس على مصر فقط، وبالفعل هذا أثر على أعمال تصنيع المعدات ومعدل الأداء بمشروع الضبعة، مما اضطرنا إلى إعادة جدولة البرنامج الزمنى للمشروع، حيث تمت مواجهة كورونا بالتحدى والاستمرار فى تنفيذ الحلم النووى المصرى لتوليد الكهرباء وبالتنسيق مع المقاول العام الروسى للمشروع.

كما تم تفعيل الاجتماعات من خلال الفيديو كونفرانس، وشوط كبير فى أعمال التصميمات والإنشاءات التى تتم على أرض الواقع، وهناك بالفعل مجموعة من الخبراء الروس متواجدون فى مصر وفضلوا البقاء والمكوث فيها وعدم مغادرتها لثقتهم فى الإجراءات الصارمة التى اتخذتها مصر لمواجهة الفيروس.

كما أننا نأمل فى الحصول على إذن الإنشاء للضبعة النووية خلال النصف الثانى من 2022، على أن يتم وضع أول «طوبة» فى المشروع قبل 6 أكتوبر من العام المقبل، ليتم الوحدة الأولى من المحطة فى 2028 وتشغيل الوحدة الرابعة والأخيرة فى فبراير 2030.

< حدثنا عن المدينة السكنية للعاملين الروس والمصريين بالضبعة؟

ــ تم إعداد المدينة السكنية للخبراء الروس والعاملين المصريين التى تستوعب 3 آلاف من العاملين الروس و4 آلاف من المصريين، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض بالموقع تستوعب ما يقرب من 24 ألف من العاملين فى مراحل المشروع المختلفة بالتنسيق مع المقاول، حيث من المتوقع وصول عدد العاملين لأكثر من 30 ألفا داخل الموقع خلال مراحل الإنشاءات المتعددة.

< ما مستجدات مشروع إنشاء الرصيف البحرى؟

ـــ نسابق حاليا الزمن للانتهاء من إنشاء الرصيف البحرى ومن المتوقع إتمامه بنهاية مارس 2022، وهذا كان بمثابة التزاما مهما جدا لاستقبال المعدات الثقيلة عبر البحر، كما تم إنشاء السور الشبكى حول موقع الإنشاءات بأكمله، والانتهاء من أعمال تسوية المرحلة الأولى وجار حاليا أعمال تسوية المرحلة الثانية للمشروع.

أما بالنسبة للأعمال والمستندات الفنية، فقد تم الانتهاء من أعمال مراجعة تقرير الأمان المبدئى ومناقشته مع المقاول الروسى للمشروع بنسبة 100%، ويجرى حاليا الانتهاء من الوثائق من جميع الوثائق وطباعتها وتسليمها إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، إضافة أنه تم تسليم أكثر من 87% من مستندات تقرير الأمان المبدئى.

< ماذا عن الموافقات الخاصة بمراحل إنشاء المشروع النووى المصرى؟

ـــ حصلنا على إذن قبول الموقع فى مارس 2019، كما حصلنا على إذن بدء الأعمال التمهيدية بعد موافقة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتم البدء بأعمال التسوية بالموقع والأعمال التمهيدية، ومن المتوقع الحصول على إذن الإنشاء ووضع الصبة الخرسانية الأولى فى النصف الثانى من عام 2022.

< ماذا عن مشاركة الشركات المحلية فى مراحل مشروع الضبعة النووى؟

ـــ هناك بالفعل مشاركات من قبل الشركات المصرية المختلفة من عدة قطاعات، وكذلك هناك مشاركة لبعض المعاهد البحثية فى مقدمتها معهد علوم البحار والمصايد البحرية، ومعهد العلوم الفلكية والجيزوفيقية، وهناك دور حيوى لشركات رائدة مثل المقاولون العرب التى قامت بأعمال التسوية الرأسية للمرحلة الأولى، وتنفذ حاليا أعمال التسوية الرأسية بالمرحلة الثانية.

< هل تقبل أهالى الضبعة للمشروع خلال الفترة الحالية والمدرسة النووية؟

ـــ تعدينا مرحلة القبول المجتمعى لمشروع الضبعة ونحن فى مرحلة «التشجيع المجتمعى»، وأهالى الضبعة متفهمون لطبيعة المشروع وأهميته وحريصون على استقبال الخبراء الروس والاحتفاء بهم باعتبارهم جزءا رئيسيا وأساسيا من المشروع.

أما بالنسبة للمدرسة الثانوية الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية بمنطقة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح؛ فهى تعتبر أول مؤسسة تعليمية فى المرحلة الثانوية تتخصص فى التعليم الفنى النووى لتخريج فنيين فى المجال النووى، فقد ساهمت فى زيادة القبول المجتمعى، وهناك 40% من الطلاب بالمدرسة مخصصة لأبناء مطروح والضبعة، الأمر الذى يساهم فى زيادة التفهم والوطنية للنشء الصغير ويزيد من التقبل المجتمعى.

< حدثنا عن آخر التطورات المتعلقة بمسابقة الهيئة المعلن عنها؟

ـــ بالفعل تم الإعلان عن حاجة هيئة المحطات النووية شغلها عدد من الوظائف المختلفة من خلال إعلان رقم 2 لسنة 2021 تضمن حاجتها للعمالة من تخصصات تشمل طرحها 300 فرصة عمل من الدرجة الأولى فما دون، ويشترط للمتقدمين لوظائف الدرجة الأولى ألا يزيد السن عن 45 عاما، ووظائف الدرجة الثانية ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما، والدرجة الثالثة فيما دون لا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما.

كما تم الإعلان أيضا عن 6 وظائف قيادية بالهيئة منها 3 رؤساء قطاع، و3 مديرين «عام» دون تحديد شرط معين للسن ولكن يجب أن يكون السن مناسبا للعطاء بالهيئة. وهناك وظائف عن طريق التعاقد بالمكافأة الشاملة تشمل 35 موظفا (سكرتارية ــ سائقين ــ خدمات معاونة) حيث يُشترط ألا يزيد سن المتقدم عن ٣٥ عاما، مع التأكيد أن المرتب يتم تحديده بناءً على أداء الموظف وتقرير الكفاءة الخاص به ومدى انضباطه وكفاءته.

< ماذا عن التخصصات المطلوبة فى المسابقة والاشتراطات الأساسية لقبول الأوراق؟

ـــ المحطة فى حاجة إلى ٢١٤ موظفا بتخصصات مختلفة من أقسام الهندسة (مدنى – عمارة ــ كهرباء ميكانيكا ــ نووى ــ كيمياء) وهم يمثلون الجزء الأكبر، بالإضافة إلى ١٣ وظيفة معلن عنها فى العلوم المعلن عنها، و12 وظيفة فى مجال المال والاقتصاد والتجارة، و7 وظائف فى مجال الطب البشرى، و28 وظيفة فى مجال التنمية الإدارية، و2 فى الوظائف القانونية، و15 فى مجال الوظائف المكتبية، و9 فى مجال الوظائف الفنية.

وهناك 300 وظيفة من المعلن عنها من الدرجة الأولى فما دون، علما أن 226 منهم سيكون عملهم فى محطة الضبعة النووية، و74 سيكون مقر عملهم فى القاهرة، كما أن أحد شروط العمل بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء هو عمل إقرار أو تعهد بقبول العمل بمقرات الهيئة سواء فى القاهرة أو فى الضبعة وفقا لحاجة ومتطلبات العمل.

أما فيما يتعلق بقبول الأوراق يشترط الحصول على تقدير جيد على الأقل للالتحاق بالوظائف التخصصية، مع التأكيد على منع توزيع الملفات خارج الهيئة خشية أى تلاعب، وتم طباعة عدد كاف من ملفات التقديم طبقا لتوقعات التقدم على الوظائف، كما أن القيادة السياسية أصدرت تعليمات بإجراء جميع الاختبارات بطريقة مميكنة.

وكل من يدعى وجود مجاملات فى الاختبارات أو الالتحاق بالهيئة فهذا مجرد ادعاء وافتراء، فلا موضع قدم لفساد أو محسوبية أو وساطة فى التعيينات المرتقبة فالمسابقة تنافسية بشكل بحت، ونحن نطبق شعارا معروفا للجميع هو «البقاء والاستمرار للأفضل فقط».

< البعض اتهم الهيئة بعدم الشفافية فى مسابقة 2019 ما تعليقك؟ وما الإجراءات التى سيتم اتخاذها فى المسابقة الحالية؟

ـــ مسابقة 2019 التى تم الإعلان عنها كانت الاختبارات تتم بعدد من الخطوات فى مقدمتها استيفاء جميع الملفات والتأكد من صحة البيانات والملفات المستوفاة من خلال لجنتين تابعتين للهيئة الأولى لجنة الفرز ثم بعد ذلك لجنة المراجعة لتوخى الدقة فى أعمال الفرز.

وتقوم لجنة المراجعة باختيار جميع الملفات التى تم تجميعها واستيفاؤها للمتطلبات ثم يتم التواصل مع المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها عن طريق إبلاغهم بموعد الاختبارات تباعا، أما بالنسبة للاختبارات الفنية؛ فهى مميكنة ويتم إجراؤها على الحاسب الآلى طبقا لكل مجموعة وظيفية، والنجاح فيها لا يقل عن 65% وتظهر النتيجة فور الاختبار مباشرة.

وفيما يتعلق بمقر عقد الاختبارات، فيتم تخصيص مقار بالمبانى التابعة للهيئة سواء فى مدينة نصر أو العباسية، حيث يتم تجهيز بعض القاعات بأجهزة الكمبيوتر بحيث يدخل المتقدم الاختبار داخل قاعة الحاسب الآلى.

< ماذا عن الخطة السباعية للحصول على فرصة عمل داخل هيئة المحطات النووية؟

ـــ هناك خطة سباعية للموارد البشرية لوظائف الهيئة وهى خطة تتم طبقا للاحتياجات من الموارد البشرية سنويا للوظائف المطلوبة، ومنذ عام ٢٠١٨ تم الإعلان عن مسابقة لشغل بعض الوظائف والتخصصات المختلفة بالهيئة وهذه كانت أولى باكورة التعيينات بالهيئة بعد توقف لمدة زمنية طويلة، خاصة بعد توقيع اتفاقية مشروع الضبعة النووى.

وتم بعدها إجراء تخطيط للموارد البشرية للهيئة من خلال خطة سباعية تبدأ منذ ٢٠١٩ وتستمر حتى ٢٠٢٥ يحدد فيها عدد التخصصات والأعداد المطلوبة للالتحاق بالعمل بالهيئة، بحيث يتم تدريبهم وتأهيلهم على أعلى مستوى ليكونوا جاهزين للمشاركة فى أعمال الإنشاءات والتركيبات للمشروع وكذلك التشغيل والصيانة.

< البعض اتهم الهيئة بتحقيقها أرباحا من وراء تحصيل مبالغ مالية نظير الكراسات؟

ـــ المبلغ الذى يدفعه المتقدم للمسابقة رمزى جدا وهذا نظير الاختبارات المتعددة التى سيتم إجراؤها بأماكن متخصصة تتطلب نفقات وتكاليف بعينها تتحمل الهيئة جزءا كبيرا منها وهذا أمر طبيعى، علما بأن جميع الاختبارات مميكنة ومكلفة فى جميع التخصصات، حيث تكلف الهيئة حوالى 10 أضعاف قيمة الملف للمتقدم الواحد الذى يصل الاختبار النهائى.

< حدثنا عن الإجراءات التى سارعت الهيئة إلى اتخاذها لمواجهة الزحام على شراء كراسات الوظائف؟

ـــ مع ظهور بوادر الازدحام فى أول ساعة من يوم التقديم الأول اتخذت إدارة الهيئة وغرفة العمليات الخاصة بها قرارات فورية، حيث تمت زيادة عدد المنافذ المخصصة لسحب ملفات العمل من 10 منافذ إلى 16 منفذا مع تخصيص عدد 2 موظف لكل منفذ بدلا من موظف واحد، وزيادة عدد الساعات اليومية لسحب الملفات لتبدأ من الساعة السابعة صباحا بدلا من التاسعة حتى السادسة مساءً، كما تم زيادة عدد مقاعد الانتظار إلى ٥٠٠ مقعد.