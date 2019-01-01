هيئة تنشيط السياحة بشرم الشيخ تنظم ندوة توعوية سياحية احتفالا بذكرى ثورة ٣٠ يونيو

نظم مكتب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، ندوة توعوية سياحية بشرم الشيخ، بعنوان: "المقومات السياحية والأثرية بجنوب سيناء و دور وزارة السياحة والآثار في دمج السياحة الشاطئية بالثقافية واستقطاب السائحين"؛ احتفالًا بالذكرى الثامنة لثورة ٣٠ يونيو.

وأدار الندوة، الدكتور إسلام نبيل مدير مكتب الهيئة بشرم الشيخ، والذي أوضح أنه لا يوجد سياحة مستدامة بلا أمن واستقرار، وهذا ما قدمته ثورة ٣٠ يونيو للمصريين، لكونها كانت بمثابة انطلاقة قوية نحو التعمير والاستقرار والحفاظ على كيان الوطن ومؤسساته، مما كان له تأثيره المباشر على القطاع السياحي الذي يمثل مصدر رئيسي للدخل القومي لمصر، وما يوفره من فرص عمل بشكل مباشر أو غير مباشر للحد من نسبة البطالة.

وأكد مدير مكتب الهيئة بشرم الشيخ، في تصريح له اليوم الخميس، أنه جرى خلال الندوة استعرض أهم المقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها محافظة جنوب سيناء؛ لرفع الوعي السياحي والأثري لدى مواطني المدينة، وإلقاء الضوء علي دور وزارة السياحة والآثار في مساندة القطاع، والعمل بكل جد على زيادة معدلات التدفق السياحي.

وقال مدير هيئة تنشيط السياحة، إنه جرى إلقاء الضوء على متحف شرم الشيخ؛ لكونه أول متحف للآثار على أرض شرم الشيخ يضم نحو٥٢٠٠ قطعة أثرية، والهدف من إنشائه وهو دمج السياحة الشاطئية بالثقافية، وتوفير هذا المنتج الفريد من نوعه بشرم الشيخ.

وأشار إلى أن لهيئة تنشيط السياحة جهود كبيرة في وضع استراتيجية تسويقية حديثة مواكبة لمجريات التطور التكنولوجي، عن طريق التسويق الرقمي، وكذلك الاستعانة بالمدونين والمؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي سواءً داخل مصر او خارجها، وتنظيم رحلات لهم في المدن السياحية والمناطق الأثرية؛ لنقل الصورة السياحية الجميلة عن مصر لملايين المتابعين لهم.

وتابع: "كما جرى الاستعانة بعمل أفلام ترويجية منذ بداية جائحة كورونا عن الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة داخل الفنادق والمناطق السياحة والأثرية، مثل فيلم رحلة سائح، وفيلم ترويجي جرى بثه للدول العربية، خاصة دول التعاون الخليجي والذي سجل نسبة مشاهدة عالية جدًا".

وأوضح أنه كان لهذه الأفلام دور كبير لوضع شرم الشيخ مرةً أخرى على قائمة الوجهات السياحية المقصودة للسائح العربي، خاصة أن خطوط الطيران السعودية أعلنت استئناف رحلاتها إلى شرم الشيخ منذ شهر مايو الماضي، وشركة فلاي دبي من الإمارات العربية المتحدة، ولبنان والبحرين والأردن.

وأضاف: "كما جرى إعداد الحملات الترويجية في الأسواق السياحية المختلفة، والمشاركة في المعارض السياحية الدولية الافتراضية منها أو القائمة بشكل واقعي، علاوة على الزيارات الرسمية التي قام بها وزير السياحة والآثار ورئيس هيئة تنشيط السياحة لنقل ما قامت به مصر من إجراءات وضوابط تجعل مدنها السياحية محل ثقة لدى الحكومات والشعوب، ووضعها ضمن الوجهات السياحية المقصودة لدى السائحين".

وأشار إلى أنه جرى خلال الندوة التأكيد على نشر الوعي السياحي و الأثري وتعميم ثقافة زيارة المتاحف والمناطق الأثرية خاصة للأجيال الصغيرة، حتى يتعرفوا على قيمة حضارة بلدهم وتاريخها الذي لا يضاهي مما يبث فيهم روح الانتماء والعمل على رفع شأن هذا الوطن الذي يستحق منا جميعًا الحفاظ عليه.