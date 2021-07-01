جواز سفر كورونا يدخل حيز التطبيق في أوروبا

بدأت دول أوروبية، اليوم الخميس، استخدام "جواز سفر كورونا" الخاص بالاتحاد الأوروبي.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن جواز سفر كورونا، المتوفر رقميا أو ورقيا، يسمح لسكان الاتحاد الأوروبي بإظهار ما إذا كان قد تم تطعيمهم أو أن نتائج فحوصهم الخاصة بكشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد سلبي أو أنهم تعافوا حديثا من الإصابة بالفيروس.

ويمكن عرض الوثيقة، التي تتضمن رمز الاستجابة السريع والتوقيع الرقمي، إما على جهاز رقمي أو طباعتها، ولا يضطر الأشخاص الحاصلون على الوثيقة إلى إجراء اختبار "كوفيد-19" إضافي أو البقاء في الحجر الصحي عند السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وتعترف الشهادة فقط باللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19" المصرح بها في الاتحاد الأوروبي؛ بما في ذلك أسترازينيكا وفايزر، وموديرنا، وجونسون آند جونسون.