والد طفلة مصابة بأعراض ظهور جسم غريب على المخيخ: الأطباء غير قادرين على تشخيص الحالة

قال حمدي أحمد، والد الطفلة مرام المصابة بأعراض ظهور جسم غريب على المخيخ، إن ابنته أجرت الأشعة والتحاليل والتشخيصية لكن لم تُبين ماهية الجزء الغريب الذي ظهر في المخ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين على شاشة "النهار"، مساء الأربعاء، أن هذا الجزء قد يكون ورمًا أو التهابًا، وهو موجود المخيخ وممتد إلى شرايين المخ، مؤكدًا أن أطباء في مصر والسويد اختفلوا في تشخيص المرض.

وأوضح أن الأطباء أكدوا أنهم لم يروا مثل هذه الحالة على مدر العشرين سنة الماضية، مشيرًا إلى أن ابنته في العناية المركزة منذ ستة أيام، ونسبة وعيها 70% لكنها لا تستطيع النهوض، ونسبة الكلام قليلة، والتركيز ضعيف.

وأشار الأب، إلى أن الحالة تدهورت بسرعة شديدة، إذ كانت تخوض الامتحان في الشهادة الإعدادية، شعرت بالصداع وتطور الأمر إلى عدم تحمل رؤية النور أو سماع الصوت، وقد شخص الأطباء حالتها بأنها ضغط من المذاكرة.

وأفاد بأن الحالة تدهورت بشكل أكبر، فأجرى أشعة طلبها منه الأطباء، ومع ظهور هذا الجسم الغريب، وجهه الأطباء بسرعة التحرك على الفور.

في سياق متصل، تفاعل الدكتور خالد مجاهد الناطق باسم وزارة الصحة والسكان، مع حالة الطفلة مرام، ودعا والدها إلى إرسال بيانات وتفاصيل الحالة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.