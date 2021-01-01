أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 4 قوافل طبية يومي 1 و2 يوليو في قرى الإسماعيلية مركز كفرسعد بدمياط، وسندرينا مركز المحمودية بالبحيرة، وبني صالح مركز بلبيس بالشرقية، ومرسى حميرة وحدربة مركز الشلاتين بالبحر الأحمر.

وأضافت أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 2 و3 يوليو بمنطقتي ميت السرج مركز المحلة أول بالغربية، وحدائق الأهرام مركز الهرم بالجيزة.

وأشارت إلى إطلاق 9 قوافل طبية أخرى يومي 3 و4 من شهر يوليو، في مناطق الدخيلة مركز العجمي بالإسكندرية، وصفط الشرقية مركز الواسطى ببني سويف، ومشروع غرب طهطا مركز جهينة بسوهاج، وكفر ربيع مركز تلا بالمنوفية، وطنط الجزيرة مركز طوخ بالقليوبية، وحلايب مركز حلايب بالبحر الأحمر، ونجع غنيم بالأقصر، والصالحات مركز سيدي سالم بكفر الشيخ، ورواق مركز يوسف الصديق بالفيوم.

وتضم القوافل كل التخصصات الطبية من (نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والبِاطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية)، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

تأتي هذه القوافل ضمن 52 قافلة طبية مجانية تم إطلاقها بجميع محافظات الجمهورية، بدءا من الخميس 1 يوليو وحتى يوم السبت 10 يوليو 2021، بجميع محافظات الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".