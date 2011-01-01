 فيديو.. أستاذ مخ وأعصاب: الرئيس أزاح عبئا كبيرا عن أسر مرضى ضمور العضلات الشوكي - بوابة الشروق
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فيديو.. أستاذ مخ وأعصاب: الرئيس أزاح عبئا كبيرا عن أسر مرضى ضمور العضلات الشوكي

أمل محمود
نشر في: الخميس 1 يوليه 2021 - 4:44 ص | آخر تحديث: الخميس 1 يوليه 2021 - 5:00 ص

أعربت الدكتورة ناجية فهمي، أستاذ المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس، عن سعادتها بإطلاق الرئيس لمبادرة علاج مرضى ضمور العضلات الشوكي، قائلة إن الرئيس أزاح عبئًا كبيرًا عن كاهل أسر المرضى بهذا القرار.
وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء أمس الأربعاء، أن الأطفال كانوا يموتون لصعوبة توفير علاج المرض، مشيرة إلى توجيه الرئيس بتوفير 3 أدوية لهذا المرض، أهمهم الخاص الذي يعطى للأطفال في عمر أقل من عامين، وآخر خاص للأطفال أكبر من عامين.
وأضافت أنه لأول مرة في مصر سيتم إعطاء علاج حقيقي للأطفال الذين يعانون من مرض ضمور العضلات الشوكي، مشيدة بقرار الدولة في توفير كواشف للأمراض الجينية والوراثية، والذي اعتبرته تطور هائل في الصحة بمصر.

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