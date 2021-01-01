خلال السنوات الماضية، ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقاليد الحكم في البلاد، شهدت مصر تطورات واسعة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، عمل خلالها الرئيس بخطوات سريعة وحاسمة على تنفيذ سلسلة من المشروعات القومية العملاقة، أسهمت في دخول اقتصاد البلاد طور التعافي، وزيادة الدخل القومي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وفي الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، تستعرض "الشروق" ملامح ما تم إنجازه في هذه النهضة السريعة بجوانبها المختلفة من صور التغيير والتطوير التي شهدتها المجالات الخدمية والمرافق المختلفة وثيقة الصلة بحياة المواطنين؛ لتحسين أوضاعهم المعيشية، مع التركيز على المشروعات والمبادرات الجديدة التي انتشرت في ربوع مصر كافة، لتضع حجر الأساس للتنمية المستدامة وفق خطة مصر 2030.

وفي تلك السنوات، شهدت المرأة المصرية إنجازات عديدة وقدر من الاهتمام لم تناله في أي عهد سابق، فمنذ الأيام الأولى، لتولي الرئيس السيسي، أظهر انحيازه للمرأة المصرية ومساندته لكافة حقوقها، واعتزامه العمل على التمكين لها في المجتمع المصري.

نسبة أكبر في الحكومة

تقلدت المرأة المصرية في عهد السيسي، أعلى المناصب السياسية، فحصدن حقائب وزارية عديدة في آخر تشكيل وزاري، حتى وصل عدد الوزيرات في مصر إلى 8 وزيرات، وهو أعلى عدد لمشاركة المرأة في الحكومة المصرية بنسبة وصلت إلى 25%.

وتولت ياسمين فؤاد وزارة البيئة، وهالة السعيد كوزيرة التخطيط، ونفين قباج كوزيرة التضامن، ورانيا المشاط كوزيرة السياحة، وهالة زايد، وزيرة للصحة، ونيفين جامع وزيرة للتجارة.

المرأة في منصب المحافظ والنواب

ولأول مرة منذ زمن بعيد، تمكنت المرأة المصرية من تقلد منصب المحافظ، بعد أن أثبتت تفوقها وجدارتها في تولي المسئولية في عدة قطاعات، فتولت منصب المحافظ مرتين، في محافظة البحيرة ودمياط، إلى جانب احتلالها منصب نائب المحافظ بنسبة 32% على مستوى الجمهورية، فقد احتوت قائمة نواب المحافظين على 7 عناصر نسائية، خلال حركة التغييرات الماضية.

قاضيات مصريات

وبالرغم من صعوبة وصول المرأة إلى منصب قاضية، على مر السنوات، ولكن خلال عهد الرئيس السيسي، تمكنت المرأة المصرية أن تثبت قدرتها على أن تكون قاضية، حتى أصبح عدد القاضيات في مصر 66 قاضية في المحاكم الابتدائية، بجانب تعيين 6 سيدات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة لأول مرة، و4 قاضيات في سكرتارية اللجنة العليا للانتخابات، فيما عين المجلس الأعلى للقضاء أول مساعدة لوزير العدل.

نائبات بمجلس الشعب

وفي مجلس الشعب، لم يكن تمكين المرأة برفع نسب تمثيلها في البرلمان إلى 25%، فبجانب ذلك تم تعيين 90 نائبة في عهد السيسي، استطعن بجهدهن تغيير خارطة الطريق التشريعية، وأثرين العمل النيابي بكثير من الأطروحات والأفكار، التي تؤكد وعيها وإدراكها لحجم المسئوليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.

مستشارة الرئيس للأمن القومي

ليس هذا فقط، بل وصلت المرأة إلى منصب مستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومي،

بعدما أصبحت السفيرة فايزة أبو النجا، أول امرأة مصرية تتولى منصب مستشارة الأمن القومي، في إطار حرص الدولة في توفير الفرص للسيدات المصريات لتولي المناصب القيادية لتغيير ثقافة التميز بين الجنسين.

نائب محافظ البنك المركزي

واقتحمت المرأة المصرية مجال الاقتصاد، أيضا، بعدما تولت السيدة لبنى هلال منصب نائب محافظ البنك المركزي، لتكون المرأة في كل المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادي.

الانتصار للمرأة في القوانين

وعلى الجانب الآخر، كان الرئيس دائما ما يحث على الانتهاء من كافة القوانين التي من شأنها الحفاظ على حقوق المرأة، وبالفعل صدر في عهد الرئيس السيسي العديد من القوانين التي تصب في صالح المرأة مثل: قانون الأحوال الشخصية، وقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، وتغليظ عقوبة التحرش، وتجريم الحرمان من الميراث، ومكافحة الجرائم الإلكترونية ومن بينها التحرش، إلى جانب إقرار تكافؤ الفرص بين الجنسين في قانون الاستثمار.

مبادرات لصحة المرأة

وإيمانا بدور المرأة في المجتمع، توالت اهتمامات الرئيس السيسي، والتي طالت كذلك مجال الصحة، حيث أطلق عدة مبادرات ركزت على المرأة فقط بالكشف الدوري عليها، وعلى رأسها "الكشف المبكر عن سرطان الثدي"، التي استهدفت الكشف المبكر عن أورام الثدي لنحو 28 مليون سيدة بجميع محافظات الجمهورية، وتوفير العلاج لهن مجانًا دون أي مقابل.

صندوق المرأة المصرية

ملف الغارمات والمرأة المعيلة أيضا نال جزءا كبيرا من اهتمام السيسي، حيث أطلق مبادرة "سجون بلا غارمات"، وطرح فكرة إنشاء صندوق يعمل على سد احتياجات المرأة في مجالات مختلفة، ويقلل من عبء الدولة في جهودها لدعم ملفها، على ألا يتكلف الصندوق مبالغ كبيرة، ويتم تمويله بمبالغ رمزية تخرج من نفقات كل فرد، وتصب في مصلحة المرأة المصرية والدولة، بجانب إطلاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي استهدفت الفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، وعلى رأسها المرأة.