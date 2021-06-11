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العراق يعلن إجراء جديدا بخصوص المسافرين


نشر في: الخميس 1 يوليه 2021 - 12:50 م | آخر تحديث: الخميس 1 يوليه 2021 - 12:50 م

كشف الطيران المدني العراقي، عن اعتماد "بطاقة التلقيح" بدلا من فحص "بي سي آر" بالنسبة للمسافرين منه وإليه، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وفي تصريحات نقلتها وكالة "شفق نيوز" العراقية، لمدير إعلام سلطة الطيران المدني، اليوم الخميس، فإن هذا الإجراء سيكون جاريا ابتداءً من شهر أكتوبر القادم.

ونوه بأن هذا الإجراء يجب أن يضاف إليه إرشادات الدولة المراد السفر إليها، مشيرا إلى وجود بعض الدول التي تطلب فحص "بي سي آر" وبعض الدول التي تطلب "بطاقة التلقيح"، وقال: "بالنسبة للدول التي تطلب فحص (بي سي أر) للمسافرين، فعليهم النزول عند رغبتها حتى إن كان يمتلك بطاقة التلقيح، لعدم قدرتنا على إجبار هذه الدول بما يخص شؤونها".

وقررت الحكومة العراقية، مطلع شهر يونيو الماضي، فرض لقاح كورونا على الموظفين والهيئات التدريسية في الجامعات والمدارس والطلبة الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً.


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