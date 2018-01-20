مؤسسة روبرت أنكه تنتقد نجم التنس الألماني السابق بيكر بعد تصريحاته عن اليابانية أوساكا

انتقدت مؤسسة روبرت أنكه، نجم التنس الألماني بوريس بيكر، اليوم الخميس، بسبب تصريحاته بشأن لاعبة التنس اليابانية ناومي أوساكا.

كانت نجمة التنس اليابانية قد انسحبت من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس ولم تنافس في بطولة ويمبلدون، كما أكدت أنها لا تريد القيام بأي لقاءات إعلامية وكشفت عن شعورها بالاكتئاب.

وقال بيكر في تصريحات لصحيفة "تايمز" البريطانية الاسبوع الماضي:" إذا لم تتمكن من التعامل مع وسائل الإعلام، سيكون من الصعب عليك أن تكون لاعب تنس محترف، نظرا لان الشركات الإعلامية والرعاة هم الذين يدفعون فعليا أموال الجائزة ".

وأضاف: "هل هذا ضغط حقا، عمرك 23 عاما وبصحة جيدة وغنية وعائلتك بخير".

وكان حارس المرمى الألماني السابق روبرت أنكه قد انتحر في عام 2009، بعد صراع طويل مع الاكتئاب، وأنشأت زوجته تريزا مؤسسة لمساعدة المصابين بالاكتئاب، كما أبدت غضبها من تصريحات بيكر.

وقالت تريزا في بيان : "عزيزي بوريس بيكر، هل أنت جاد، ناومي أوساكا ليست في صحة جيدة، الاكتئاب ليس مسألة مال أو نجاح أو رفاهية، الاكتئاب مرض يمكن أن يؤثر على أي شخص، وهو موضوع يتجاوز مداه الاستخفاف الذي تحدثت به عنه".