ترامب: القضاء في نيويورك يحدث انقسامات غير مسبوقة في البلاد

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن القضاء في نيويورك يحدث انقسامات غير مسبوقة في البلاد، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الخميس.



وكان المدير المالي في منظمة ترامب، قد دفع اليوم الخميس، أمام محكمة في نيويورك ببراءته من تهم ارتكاب جنح ضريبية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.



ومثل آلن ويسلبرغ (73 عاما) وهو مكبل اليدين في المحكمة لتوجه إليه التهمة أمام قاض.



وتضم منظمة ترامب غير المدرجة في البورصة - وغير المجبرة على إصدار بيانات دورية حول أدائها المالي - فنادق وشركات عقارية وملاعب للغولف، وهي متهمة بالتلاعب في قيمة بعض أصولها لضمان الحصول على قروض مصرفية أو تخفيض ضرائبها.



وسيشمل التحقيق عقاراً بمساحة 90 هكتاراً (900 متر) يملكه في شمال ولاية نيويورك، وناديه للغولف في نيوجيرزي وبرجه الشهير في مانهاتن.