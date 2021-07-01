بايدن يؤكد أهمية الشراكة مع الجزائر لدعم الاستقرار في ليبيا

أكد الرئيس الأمريكي جون بايدن، تقديره للشراكة والجهود الثنائية بين الجزائر والولايات المتحدة لدعم الاستقرار في المنطقة خاصة ليبيا ومنطقة الساحل، حسب التلفزيون الحكومي الجزائري اليوم الخميس.

كما أعرب بايدن عن أمانيه في توسعة التعاون وتعميقه مع الجزائر اقتصاديا وثقافيا، مشيدا بـ"قوة رمزية عيدي البلدين بتاريخيهما المتقاربين".

وذكر التلفزيون، أن ذلك جاء في رسالة بعث بها بايدن إلى نظيره الجزائري عبدالحميد تبون بمناسبة احتفال الجزائر بالذكرى الـ59 لعيدي الاستقلال والشباب.

من جهته، نوه تبون، في رسالة تهنئة بعث بها للرئيس الأمريكي بمناسبة الذكرى 245 لاستقلال بلاده، بالتقدم الكبير المحقق في توطيد العلاقات في العديد من المجالات، مؤكدا إرادة الجزائر التامة في ترقية العلاقات بين البلدين إلى شراكة اقتصادية ناجعة.