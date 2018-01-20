القوات العراقية تخصص مكافأة مالية للإبلاغ عن مخربي أبراج الكهرباء

دعت قيادة العمليات المشتركة في العراق اليوم الخميس، العراقيين إلى التعاون مع القوات العراقية والإبلاغ عن حالات استهداف أبراج الطاقة الكهربائية من قبل عناصر تنظيم داعش.

وأكدت قيادة العمليات المشتركة في بيان صحفي أنه تم تخصيص مكافأة مالية مجزية للمتعاونين وإخبار القوات المنتشرة في قواطع العمليات من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي والشرطة المحلية وشرطة الطاقة عن أي حالة استهداف للأبراج الكهربائية.

كما دعت المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنشآت الكهربائية والأبراج للمساعدة في تنفيذ خطط الحماية اللازمة وحرصا على سلامتهم.

وأوضح البيان أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أصدر الأوامر لقيادة العمليات المشتركة بمتابعة هذه الأفعال الإرهابية ووضع الخطط الأمنية، وتوجيه القطاعات العسكرية والأمنية والقوة الجوية وطيران الجيش لاتخاذ ما يلزم بحماية أبراج نقل الطاقة والمنشآت الكهربائية في البلاد على الرغم من المساحة التي تمتد عليها هذه الأبراج.

وتشهد المحطات الكهربائية وأبراج نقل الطاقة الكهربائية في مناطق متفرقة من البلاد عمليات قصف بصواريخ الكاتيوشا وتفجير خاصة في المناطق النائية من قبل عناصر تنظيم داعش، حيث تمكنت القوات الأمنية من قتل أحد عناصر داعش لمحاولته تفجير أبراج نقل الطاقة في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد.

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت تعطيل الدوام الرسمي في غالبية المدن العراقية حتى الأسبوع المقبل بسبب الارتفاع القياسي في درجات الحرارة الذي رافقه تدني كبير في مستويات إنتاج وتجهيز الطاقة الكهربائية بسبب عمليات التخريب وإيقاف السلطات الإيرانية تجهيز محطات الطاقة الكهربائية بالوقود المستورد بسبب عدم قيام الحكومة بتسديد الديون المترتبة عن الوقود المستورد منذ سنوات والذي تجاوز مليارات الدولارات.