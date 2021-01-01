قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن معاش شهر يوليو سيطرح اليوم الخميس، موضحًا أنه سيكون مضاف إليه نسبة الزيادة التي أقرها الرئيس، والتي تمثل 13% من إجمالي قيمة المعاش.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه متاح صرف معاشات الـ 10.5 مليون مواطن بداية من اليوم شاملة الزيادة، لافتًا إلى ضخ نحو 20.5 مليار جنيه لصرف معاشات شهر يوليو.

وأوضح أن إجمالي ما سيتم صرفه بالعام المالي المقبل يصل إلى 282 مليار جنيه، والتي تتضمن قيمة المعاشات ومصروفات الجنازة وصرف معاش 3 أشهر لأسرة صاحب المعاش في حالة وفاته، ومنحة الزواج لابنة صاحب المعاش المتوفي، إضافة إلى مصروفات أخرى.

