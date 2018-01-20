 وسط تزايد انتشار تحورات كورونا.. منظمة الصحة العالمية تعترف باللقاحات الصينية فيما يتعلق بالسفر - بوابة الشروق
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وسط تزايد انتشار تحورات كورونا.. منظمة الصحة العالمية تعترف باللقاحات الصينية فيما يتعلق بالسفر


نشر في: الخميس 1 يوليه 2021 - 6:09 م | آخر تحديث: الخميس 1 يوليه 2021 - 6:09 م

اعترفت منظمة الصحة العالمية باللقاحات الصينية فيما يخص السفر.

يأتي هذا في وقت ينتشر المتحور "دلتا" من فيروس كورونا كالنار في الهشيم في دول عدة حول العالم، ويحذر الخبراء من أنه قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في عدد الحالات اعتباراً من هذا الصيف في حال لم يتم لجمه بسرعة، خصوصاً أن فاعلية اللقاحات تنخفض بدرجة ضئيلة في منع الاستشفاء لدى المصابين به.

وأعلن باحث صيني مرموق في مكافحة الأمراض لوسائل الإعلام الحكومية، أن الأجسام المضادة الناتجة عن لقاحين صينيين لكوفيد-19 أقل فاعلية مع سلالة دلتا المتحورة مقارنة بالسلالات الأخرى من فيروس كورونا، لكن الجرعات لا تزال توفر حماية، بحسب ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".

ودون تسمية اللقاحين، قال فنغ إنهما يندرجان في فئة اللقاحات الخاملة، والتي تحتوي على فيروسات كورونا "ميتة" لا يمكنها التكاثر في الخلايا البشرية.

وتعد خمسة من أصل سبعة لقاحات طورتها الصين هي لقاحات خاملة وتشمل لقاحي سينوفاك وسينوفارم.


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