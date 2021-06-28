محافظ أسيوط يوجه بالتنسيق بين الأبنية التعليمية والزراعة لتوفير الأراضي لبناء مدارس

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، اجتماعًا لبحث ومناقشة جهود الأبنية التعليمية والزراعة بالمحافظة في توفير الأراضي لبناء مدارس جديدة عليها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما استعراض الموقف التنفيذي للمدارس الجاري إنشاؤها بالفعل ضمن المبادرة على مستوى المحافظة لخدمة اهالينا في القرى الأكثر احتياجا لتوفير حياة كريمة ومناخ تعليمي جيد ضمن برنامج سد الفجوات التنموية وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال اجتماعه، مع المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط، والمهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة.

وخلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي للمدارس الجاري تنفيذها، في مراكز وقرى المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في قطاع التعليم بالمحافظة للقضاء على الكثافات والفترات المتعددة بالمدارس والبالغ عددها 48 مدرسة بتكلفة 243 مليونا و659 ألف جنيه.

كما تم استعراض نسب ومعدلات الإنجاز والتنفيذ لتلك المدارس وموقف الأراضي الجاري تخصيصها للتوسع في إنشاء مدارس جديدة.

وأكد محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – على ضرورة التنسيق بين مدير منطقة هيئة الأبنية التعليمية ووكيل وزارة الزراعة ورؤساء المراكز والأحياء لتذليل العقبات وتوفير الأراضي وإنهاء الموافقات اللازمة حتى تتمكن هيئة الأبنية التعليمية من تنفيذ المشروعات طبقًا لخطة التوسع في انشاء مدارس جديدة بالقرى الأكثر احتياجا، موجهًا بضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية والمواعيد الزمنية لنهو المشروعات، مقدما الشكر لهيئة الأبنية التعليمية على جهودها تنفيذ في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تستهدف 150 قرية خلال مرحلتين من القرى الأكثر احتياجًا للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لهذه القرى، بالإضافة إلى تنفيذ المبادرة الرئاسية تطوير الريف المصرى بعدد 7 مراكز بالمحافظة.

ومن جانبه، أوضح مدير منطقة هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، أنه يجري التنسيق المستمر مع مديرية الزراعة ورؤساء المراكز لتوفير الأراضي وإنهاء الإجراءات اللازمة لإنشاء المدارس الجديدة المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار إلى إنه يجري حاليًا بناء 48 مدرسة بقرى مراكز "ديروط، ومنفلوط، وأبنوب، والفتح، وأبوتيج، وصدفا، وساحل سليم"، بتكلفة تصل إلى 243 مليونا و659 ألف جنيه؛ للقضاء على تكدس الفصول وتعدد الفترات الدراسية، حيث تتم الأعمال وفقًا للاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية مع مراعاة الأسلوب الهندسي المميز والشكل الجمالي في الإنشاء بالتنسيق مع كل الهيئات تحت إشراف وتنفيذ هيئة الأبنية التعليمية.