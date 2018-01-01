ارتفاع ملحوظ في مبيعات بورشه بأمريكا في الربع الثاني

حققت مبيعات بورشه ارتفاعا ملحوظا في السوق الأمريكية خلال الربع الثاني من العام.



ويرجع الارتفاع الكبير في مبيعات بورشه في واحدة من أسواقها المهمة إلى أسباب تشمل النتائج الضعيفة التي سجلتها الشركة في نفس الفترة من العام الماضي في ظل أزمة كورونا.



وأعلنت بورشه في اتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية اليوم الخميس أن مبيعاتها في الفترة بين أبريل حتى نهاية يونيو الماضيين وصلت إلى 18 ألف و958 سيارة، بارتفاع بنسبة 5ر55% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



كانت بورشه تضررت على نحو قوي قبل أكثر من عام بسبب الإغلاق في قطاع الإنتاج ومعارض بيع السيارات في أمريكا الشمالية.



وأوضحت بورشه أن توريداتها الربع السنوية حققت رقما قياسيا هذا العام، مشيرة إلى أن إجمالي التوريدات للعملاء في النصف الأول من العام الحالي زاد بمقدار النصف تقريبا مقارنة بنفس الفترة من 2020.