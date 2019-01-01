عرضت فضائية «يورونيوز عربية» مقطع فيديو يرصد استقبال البابا فرنسيس، اليوم الخميس، عشرة من أبرز رجال الدين المسيحيين اللبنانيين للبحث في الوضع الاقتصادي والسياسي الصعب في بلدهم الذي يأمل زيارته قريبا.



واستضاف البابا رجال الدين المسيحيين اللبنانيين في نزل القديسة مرثا في الفاتيكان، حيث يقيم الحبر الأعظم نفسه، قبل المشاركة في ما وصفه بـ«يوم صلاة وتأمل خاص من أجل لبنان».



وكتب البابا في تغريدة، يوم الأربعاء: «أدعو الجميع إلى الوحدة معنا روحيا بالصلاة كي ينهض لبنان من الأزمة الخطيرة التي يمر بها وأن يُظهر مجددا وجهه، وجه السلام والرجاء».



وصلى البابا مرارا من أجل لبنان، الذي يشهد منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً فاقمه انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي الذي أودى بأكثر من 200 شخص ودمّر أجزاء كاملة من المدينة.



وسبق أن أعرب الحبر الأعظم في مناسبات عدة عن رغبته في زيارة لبنان، الذي وصفه بأنه «نموذج للتعددية في الشرق والغرب»، وأشار إلى أنه واجه تحديات «تمثّل تهديدا وجوديا له».



وأفاد الأسقف بول ريتشارد غالاغر الذي يتولى منصب وزير خارجية الكرسي الرسولي أن الزيارة يمكن أن تتم في نهاية 2021 أو مطلع 2022، بعد تشكيل حكومة جديدة.





